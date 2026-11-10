東北季風增強，今（10）日清晨全台最低溫出現在宜蘭南澳鄉，低溫下探12.6度，台北氣象站也降至17度。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，東北季風增強期間，桃園以北與東半部偶有降雨，北部氣溫約14至20度，但明起東北季風逐日減弱，迎風面雨勢減少，氣溫逐漸回暖，背風面維持晴朗；周六（14日）各地天氣穩定、氣溫明顯回升，周日及下周一（15、16日）雖又有東北季風影響，但此波降溫幅度有限。中颱查帕卡則已朝東北東加速遠離日本，將逐漸變性為溫帶氣旋。
東北季風今晨發威！宜蘭低溫剩12.6度
吳德榮表示，昨（9）日各地最高氣溫約26至34度，東半部則從今日清晨開始出現局部降雨。截至今日上午4時42分，各縣市平地低溫前三名依序為宜蘭縣南澳鄉13.1度、新竹縣關西鎮13.6度，以及新北市石碇區13.6度，各地平地最低氣溫約落在13至17度。
而根據中央氣象署觀測顯示，今日清晨全台最低溫同樣出現在宜蘭南澳鄉，僅12.6度，台北氣象站也測得17度。隨著東北季風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨機會，北台灣整體偏涼，中南部早晚也有涼意，外出應適時增添衣物。
今日各地氣溫方面，北部約14至20度、中部15至27度、南部17至31度、東部13至28度。
明起東北季風減弱！北台灣逐步回暖 周日再有東北季風
吳德榮指出，明（11）日至周五（13日），東北季風將逐日減弱，明日迎風面雲量仍偏多，到了周四、周五，雲量則會逐漸減少，東半部仍有零星局部短暫雨的可能，其他背風面地區大致維持晴朗穩定。
各地氣溫也會隨著季風減弱逐步回升，北台灣一天比一天暖，中南部則呈現白天微熱、早晚偏涼的日夜溫差型態。
到了周六（14日），各地天氣轉為晴朗穩定，氣溫將明顯回升，白天偏熱、早晚仍較涼爽。周日及下周一（15、16日）有另一波微弱東北風掠過，屆時氣溫略為下降，但整體影響不大。
另一方面，中央氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號中度颱風「查帕卡」目前位於日本南方海面，正加速朝東北東方向移動，逐漸遠離，後續也將逐步轉變為溫帶氣旋。
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吳德榮表示，昨（9）日各地最高氣溫約26至34度，東半部則從今日清晨開始出現局部降雨。截至今日上午4時42分，各縣市平地低溫前三名依序為宜蘭縣南澳鄉13.1度、新竹縣關西鎮13.6度，以及新北市石碇區13.6度，各地平地最低氣溫約落在13至17度。
而根據中央氣象署觀測顯示，今日清晨全台最低溫同樣出現在宜蘭南澳鄉，僅12.6度，台北氣象站也測得17度。隨著東北季風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨機會，北台灣整體偏涼，中南部早晚也有涼意，外出應適時增添衣物。
今日各地氣溫方面，北部約14至20度、中部15至27度、南部17至31度、東部13至28度。
吳德榮指出，明（11）日至周五（13日），東北季風將逐日減弱，明日迎風面雲量仍偏多，到了周四、周五，雲量則會逐漸減少，東半部仍有零星局部短暫雨的可能，其他背風面地區大致維持晴朗穩定。
各地氣溫也會隨著季風減弱逐步回升，北台灣一天比一天暖，中南部則呈現白天微熱、早晚偏涼的日夜溫差型態。
到了周六（14日），各地天氣轉為晴朗穩定，氣溫將明顯回升，白天偏熱、早晚仍較涼爽。周日及下周一（15、16日）有另一波微弱東北風掠過，屆時氣溫略為下降，但整體影響不大。
另一方面，中央氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第31號中度颱風「查帕卡」目前位於日本南方海面，正加速朝東北東方向移動，逐漸遠離，後續也將逐步轉變為溫帶氣旋。