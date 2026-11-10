輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國間諜疑雲，風波持續延燒，《路透社》報導，輝達與黃仁勳已遭投資人提出「擬議中的集體訴訟」（Proposed Class Action），指控公司未充分揭露黃仁勳與新加坡Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）的關係，以及相關事件可能引發的風險，導致投資人未能充分掌握可能影響公司聲譽、業務前景的重要資訊。
報導指出，這起訴訟由投資人金斯頓馬赫（Mark Kistenmacher）等人提出，已向美國加州聖荷西聯邦法院提交。原告主張，黃仁勳與黃樂的關係，以及美國當局懷疑黃樂涉及中國情報活動所引發的國家安全疑慮，可能對輝達的企業聲譽、未來業務造成衝擊，但公司未充分揭露相關資訊，致使投資人有受到誤導的可能，要求賠償，但尚未提出具體求償金額。
輝達股價單日下跌4.3% 市值蒸發約1900億美元
訴訟消息也凸顯事件對輝達資本市場的衝擊。9日美股收盤，輝達股價下跌約4.3%，市值單日減少約1900億美元，而這起訴訟是在當天美股收盤後不久提出的，顯示黃仁勳的私人風波，已進一步延伸至投資人權益、企業資訊揭露等問題。
對於市值龐大、在全球AI產業具有關鍵地位的輝達而言，執行長的個人爭議，一旦可能牽涉國家安全、企業聲譽及商業前景，相關資訊是否充分揭露，也成為投資人關注的焦點。
從內部調查延伸至司法程序 輝達面臨更多壓力
這起訴訟也讓輝達面臨的壓力進一步擴大。輝達董事會先前已宣布啟動獨立調查，釐清黃仁勳是否曾遭外國情報活動鎖定、相關事件是否涉及國家安全或公司機密。儘管輝達董事會表示，目前沒有理由相信，美國國家安全或公司機密已經受損，但仍會檢視所有可取得的資訊。
針對被提告這件事，輝達尚未回應外媒置評的請求，目前仍處於訴訟初期，原告提出的指控尚未經法院認定，後續是否獲得集體訴訟認證，相關責任如何認定，都仍有待司法程序釐清。不過，隨著公司內部調查、投資人訴訟同步展開，黃仁勳婚外情事件，已不再只是個人私生活爭議，也開始牽涉上市公司的資訊揭露責任及股東權益。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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輝達股價單日下跌4.3% 市值蒸發約1900億美元
訴訟消息也凸顯事件對輝達資本市場的衝擊。9日美股收盤，輝達股價下跌約4.3%，市值單日減少約1900億美元，而這起訴訟是在當天美股收盤後不久提出的，顯示黃仁勳的私人風波，已進一步延伸至投資人權益、企業資訊揭露等問題。
對於市值龐大、在全球AI產業具有關鍵地位的輝達而言，執行長的個人爭議，一旦可能牽涉國家安全、企業聲譽及商業前景，相關資訊是否充分揭露，也成為投資人關注的焦點。
從內部調查延伸至司法程序 輝達面臨更多壓力
這起訴訟也讓輝達面臨的壓力進一步擴大。輝達董事會先前已宣布啟動獨立調查，釐清黃仁勳是否曾遭外國情報活動鎖定、相關事件是否涉及國家安全或公司機密。儘管輝達董事會表示，目前沒有理由相信，美國國家安全或公司機密已經受損，但仍會檢視所有可取得的資訊。
針對被提告這件事，輝達尚未回應外媒置評的請求，目前仍處於訴訟初期，原告提出的指控尚未經法院認定，後續是否獲得集體訴訟認證，相關責任如何認定，都仍有待司法程序釐清。不過，隨著公司內部調查、投資人訴訟同步展開，黃仁勳婚外情事件，已不再只是個人私生活爭議，也開始牽涉上市公司的資訊揭露責任及股東權益。
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