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輝達執行長黃仁勳近日爆出與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）的外遇醜聞，他也在美國時間8日於公司內部信件坦承對妻子洛莉（Lori Mills Huang）不忠，引發外界震驚。但因為黃樂被指是「中國女間諜」，兩性專家欣西亞也忍不住在昨（9）日發文嘆黃仁勳也反被小三背叛，認為他跟黃樂談的不是同一件事，一個是談情說愛，一個可能只是談情資。黃仁勳坦承外遇後，兩性專家欣西亞也在昨日於FB發文，表示這段不倫戀是被美國情報局揭露，政府在乎的僅是情報是否洩漏、影響國安，但對黃仁勳來說除了對不起老婆、家人外，可能還會感受到欺騙與背叛，「因為他和黃樂之間談的恐怕不是同一件事，黃仁勳以為他在談情說愛，但黃女也許和他只是談情資。」這也讓欣西亞直呼諷刺，無奈嘆選擇背叛妻子的男人，同時也遭受第三者背叛，「那種被欺騙的滋味，這下他也嘗到了。」欣西亞指出有些男人以為在婚姻外看到愛情、以為對方愛上自己魅力，「卻不知道對方真正想要的，可能是金錢、資源、地位，甚至其他利益。」因此在發現自己可能僅是被利用時，感情上的幻滅也不好受。這也讓她想到當黃仁勳發現對方因情資接近自己、有目的和自己戀愛，可能會重新體會家庭才是最安全港灣、妻子是最忠貞夥伴，與老婆才是真正值得信任關係。欣西亞無奈表示黃仁勳出軌，他的老婆Lori一定非常痛苦，「背叛帶來的打擊之大，信任崩毀、自我價值粉碎，造成的傷害往往令人痛不欲生。」而遭小三背叛的黃仁勳可能也有同感，「如果他難過，那麼妻子所承受的傷害，恐怕遠比他更深。」強調妻子才是最無辜受害者，因被小三欺騙的男人，只能怪自己做出糊塗又自私的選擇，「畢竟，他不是沒有機會守住自己的婚姻，而是曾經親手選擇背叛那個最信任自己的人。」