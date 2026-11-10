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近期歐洲超市冰箱接連遭駭，導致大量食物壞掉、損失慘重的事件，出現重要進展，法國政府9日正式指控伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），是策動相關網路攻擊的幕後黑手，法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）更警告，將推動歐盟實施制裁，並採取進一步反制措施。綜合外媒報導，巴霍在巴黎出席七大工業國集團（G7）外長會議期間表示，法國可以確認，這起攻擊是由伊朗伊斯蘭革命衛隊發動，形容這是法國境內前所未見、規模及攻擊性都相當嚴重的網路破壞行動；法國外交部也已召見伊朗大使提出正式抗議，揚言將在歐洲層級推動制裁，追究相關責任。這起攻擊發生於10月11日至12日，駭客入侵法國超市的商用冷藏及冷凍設備，透過遠端控制系統修改溫度設定，讓冰箱進入異常除霜模式，同時關閉原本應在溫度過高時啟動的警報機制，導致大量食品因保存溫度異常而必須報廢。法國檢方指出，這波攻擊影響全國約700處商業據點，除了大型超市，也包括肉舖、屠宰場及食品加工廠。部分設備甚至還因為溫度異常升高而引發火災，形容這已經不只是一般的網路入侵，而是具有明確破壞性目的之攻擊行動。巴黎檢察官辦公室進一步指出，調查鎖定與伊朗革命衛隊相關的網路攻擊單位「Shahid Kaveh」，針對該單位負責人及副手展開司法調查，透露相關攻擊活動留下波斯語痕跡，部分IP位址也可追溯至伊朗境內，加上攻擊使用的數位基礎設施與手法，都跟該單位過去的網路行動有許多相似之處。法國檢方已尋求發布國際逮捕令，罪名包括：破壞自動化資料處理系統、危害他人安全、替外國勢力利益服務等等。隨著法國正式將矛頭指向伊朗革命衛隊，這起原本衝擊零售業的資安事件，已升級為法國vs.伊朗的外交爭端。原文連結：