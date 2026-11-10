東北季風持續發威，入秋以來較強冷空氣來襲，今日清晨宜蘭南澳最低僅12.6度。氣象專家林得恩今（10）日在臉書粉專「林老師氣象站」表示，昨日衛星雲圖出現冷空氣推進時形成層層交錯的「雲階」，代表冷空氣正在往南衝，果然今晨北部、東北部及東部明顯轉涼，清晨多地低溫跌破15度。林得恩說明，今日大台北、北部、東半部及恆春半島有局部雨，明（11）日起水氣逐漸減少，但仍受東北季風影響，北台灣偏涼，周四（12日）東北季風減弱後氣溫回升。
宜蘭清晨低溫12.6度！衛星雲圖「雲階」現蹤
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，昨（9）日下午起東北季風逐漸南下，加上氣壓梯度增大，風寒效應更加明顯，迎風面的北部、東北部及東部天氣轉為涼冷，衛星雲圖也出現一階一階的「雲階」，顯示冷空氣仍在往南衝。
中央氣象署觀測，今日清晨全台最低溫出現在宜蘭縣南澳鄉，下探12.6度。林得恩統計至上午4時，連江東引及南竿分別只有12.9度、13.2度，新竹關西也僅13.6度，其他地區早晚同樣有涼意，民眾外出一定要注意保暖。
什麼是雲階？林得恩：冷空氣推進留下層狀雲帶
林得恩解釋，「雲階」是冷空氣南下時，衛星雲圖上可能出現的特殊雲層排列，外觀看起來像一層層高低交錯的階梯，也可能呈現條帶狀分布。
這類雲系通常與冷空氣前緣的抬升作用、不同高度的風切，以及各層雲氣凝結和排列方式有關。可能成因包括冷暖空氣交會時產生的上升氣流、高低空風向與風速差異，或冷空氣經過較溫暖海面後形成的對流雲帶。雲階因此也成為觀察冷空氣推進過程時，衛星雲圖上值得留意的現象。
北部、東半部有雨 周三起水氣逐漸減少
林得恩指出，今日大台北地區有短暫雨，北部、東半部及恆春半島也有局部陣雨機會，其餘地區大致維持多雲到晴。
明、後天環境水氣逐步減少，降雨範圍將縮小，主要集中在桃園以北、宜蘭及花蓮，仍有局部短暫雨；台東及恆春半島降雨則轉為零星，新竹以南大致維持多雲到晴。明日北台灣仍偏涼，周四東北季風減弱後，各地氣溫將逐步回升。
林得恩也提醒，台南以北、東北部及東半部地區，以及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖等離島，部分地區可能出現6級以上平均風力，或達8級以上陣風。近期若前往海邊或空曠地區活動，應留意強風影響，避免在風勢較大的環境停留，也要注意戶外物品及行車安全。
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林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，昨（9）日下午起東北季風逐漸南下，加上氣壓梯度增大，風寒效應更加明顯，迎風面的北部、東北部及東部天氣轉為涼冷，衛星雲圖也出現一階一階的「雲階」，顯示冷空氣仍在往南衝。
中央氣象署觀測，今日清晨全台最低溫出現在宜蘭縣南澳鄉，下探12.6度。林得恩統計至上午4時，連江東引及南竿分別只有12.9度、13.2度，新竹關西也僅13.6度，其他地區早晚同樣有涼意，民眾外出一定要注意保暖。
林得恩解釋，「雲階」是冷空氣南下時，衛星雲圖上可能出現的特殊雲層排列，外觀看起來像一層層高低交錯的階梯，也可能呈現條帶狀分布。
這類雲系通常與冷空氣前緣的抬升作用、不同高度的風切，以及各層雲氣凝結和排列方式有關。可能成因包括冷暖空氣交會時產生的上升氣流、高低空風向與風速差異，或冷空氣經過較溫暖海面後形成的對流雲帶。雲階因此也成為觀察冷空氣推進過程時，衛星雲圖上值得留意的現象。
林得恩指出，今日大台北地區有短暫雨，北部、東半部及恆春半島也有局部陣雨機會，其餘地區大致維持多雲到晴。
明、後天環境水氣逐步減少，降雨範圍將縮小，主要集中在桃園以北、宜蘭及花蓮，仍有局部短暫雨；台東及恆春半島降雨則轉為零星，新竹以南大致維持多雲到晴。明日北台灣仍偏涼，周四東北季風減弱後，各地氣溫將逐步回升。
林得恩也提醒，台南以北、東北部及東半部地區，以及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖等離島，部分地區可能出現6級以上平均風力，或達8級以上陣風。近期若前往海邊或空曠地區活動，應留意強風影響，避免在風勢較大的環境停留，也要注意戶外物品及行車安全。