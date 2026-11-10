我是廣告 請繼續往下閱讀

黃樂至少兩度現身台灣 張育萌：入境不是非常困難

舉徐春鶯案為例 涉協助中國統戰官員孫憲以商務名義來台

中國國安部快速擴張 張育萌：美國也戒慎恐懼

外媒日前揭露，新加坡資料中心公司Megaspeed中國籍女高層黃樂，遭美國情報官員認定涉嫌替北京蒐集情報，且與輝達執行長黃仁勳往來密切，引發關注。對此，台灣青年民主協會理事張育萌今（10）日指出，黃樂至少曾2次來台灣，分別在2024年台北國際電腦展及2025年黃仁勳訪台期間現身，他並舉徐春鶯涉協助中國統戰官員孫憲隱匿身分、以商務交流名義來台走透透為例，強調中國籍人士即使需要申請入境許可，實務上也不是「非常困難」。張育萌今發文指出，黃樂第一次被發現來台是2024年6月COMPUTEX期間，當時她現身台北酒吧，還在席間表示「我有辦法請黃仁勳過來」，不久後黃仁勳便穿著皮衣現身。第二次則是2025年5月，黃仁勳訪台期間，2人在師大路「三六食府」餐敘，黃樂不僅被媒體拍到與黃仁勳搭肩，餐後黃仁勳接受訪問時，她也站在後方。張育萌表示，中國籍人士來台都須申請許可並接受審查，但光是去年，就有超過7萬人次以商務交流名義來台，「這個『審查密度』要多仔細，就是很實際的困境。」他強調，目前還不確定黃樂是否以中國籍身分入境，但即使需要審查，也不是「非常困難」。張育萌接著提到徐春鶯案，指出檢調查出徐春鶯涉嫌協助中國統戰官員孫憲隱匿身分，以「商務交流」名義取得來台許可，甚至在台灣與多名政商人士會面。他指出，徐春鶯涉嫌透過「集智公司」邀請孫憲來台，並要求旅行社在申報文件中不實填寫申請人未曾擔任中國黨政等政治性機關職務，另涉嫌偽造每日行程表，未申報孫憲實際拜訪的台灣人士，最終取得移民署入境許可。相關情節已列入檢方起訴內容。張育萌表示，中國商務人士入境台灣的審查程序相對簡化，原則上經經濟部審認後，不再送陸委會審查，認為大量商務交流需求也使全面把關面臨實際困境。張育萌進一步指出，習近平上台後，中國國安部快速擴張，並加強海外安全、人工智慧及駭客等工作。他引用美國CBS報導，指出根據估計，中國國安部可能擁有多達60萬名員工；另依白宮2018年文件引述的公開資料，中國國安部在海外部署的情報人員至少達4萬人，凸顯中國情報活動規模龐大。至於黃樂遭美國情報機關調查一事，張育萌指出，《紐約時報》報導揭露美方對黃樂的監控，以及黃仁勳尚未收到「防衛性簡報」等情況。他最後表示，從輝達到黃仁勳，中國長期布局或滲透的問題值得警惕，並質疑「我實在不懂那些身在台灣，每天幫中國洗白的人，到底還懷抱多天真的幻想？」