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前密爾瓦基公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）日前在播客節目中公開質疑昔日愛將「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的球商與戰術執行力。根據ESPN資深記者史畢爾斯（Marc J. Spears）最新報導，瑞佛斯在引發風波後已主動傳訊息向阿德托昆博正式道歉，坦承自己公開失言「說錯話了」；瑞佛斯澄清，當初形容字母哥「難以執教」其實更偏向一種誇獎，而對於直接質疑對方的球商深感過意不去，自己原本想傳達的僅是對比賽當下的臨場球感。這場師徒風波源於瑞佛斯日前登上知名媒體人西蒙斯（Bill Simmons）的播客節目。瑞佛斯在節目中大談過去執教阿德托昆博的難處，直指字母哥習慣直線衝擊籃下的打法會干擾團隊戰術的執行，更脫口而出「他同時也不具備頂級的球商」，甚至公開拿熱火主帥史波斯查（Erik Spoelstra）的戰術執行力進行對比，這番話立刻遭到外界強烈砲轟。面對排山倒海的批評，史畢爾斯披露瑞佛斯已私下聯繫字母哥化解尷尬。瑞佛斯在訊息中承認自己用詞不當，並解釋稱當今聯盟絕大多數超級巨星本來就都極難執教，因此稱他「不好執教」本質上更像是一句讚美。至於公開貶損字母哥球商的說法，瑞佛斯感到非常懊悔與過意不去，強調自己真正想討論的是球員在場上瞬息萬變中的比賽感覺，而非蓄意否定字母哥的籃球智慧。在瑞佛斯公開批評後，今夏轉戰邁阿密熱火隊的阿德托昆博，於率隊以114：108擊敗沙加緬度國王隊賽後，首度被問及前主帥的言論。當時字母哥顯得相當錯愕，隨後展現巨星格局大器回應：「兄弟，永遠不要讓怨恨與心胸狹隘阻礙了你的目標與夢想。」字母哥直言大家應該去問瑞佛斯為何會有這種想法，而自己目前的重心完全放在幫助熱火隊成長，現任教練史波斯查才是他唯一關注的導師。曾在公鹿執教過阿德托昆博的達拉斯獨行俠主帥基德（Jason Kidd），也在電視節目上公開反駁瑞佛斯的觀點，力挺字母哥：「我認為揚尼斯非常懂得該如何打球，直線衝擊是他最強大的武器，巨星在執教上確實有挑戰性，但揚尼斯始終渴望接受指導。」阿德托昆博在密爾瓦基效力長達13個賽季，曾率隊奪得2021年NBA總冠軍並榮膺FMVP；相較之下，瑞佛斯自2023-24賽季季中接掌公鹿兵符以來，累積戰績僅97勝103負，前兩季皆在季後賽首輪出局，上賽季更慘跌出季後賽名單。本季阿德托昆博披上熱火戰袍雖開季遭遇亂流，但個人場均依舊繳出27.5分、12.8籃板與5.3助攻的MVP級數據，並在日前狂轟29分14籃板率隊穩住陣腳。