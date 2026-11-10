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洛杉磯道奇隊於今（10）日宣布，正式透過讓渡名單從紐約大都會隊搶下25歲內野工具人開羅（Christian Cairo）。由於季後道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）宣告引退、K・赫南德茲（Enrique Hernández）也投身自由市場，開羅的加盟將大幅增添道奇中後段板凳或是3A的深度。值得一提的是，開羅的加盟與韓國工具人金慧成的位置高度重疊，美媒《MLB Trade Rumors》預測兩人將直接競爭二壘這個空缺的位置。現年25歲的開羅於2019年選秀會第四輪、第130順位被現在的守護者隊選中。雖然目前尚未升上大聯盟，但他具備極為突出的選球能力與上壘率。本季他先後效力於費城人隊與大都會隊3A，合計出賽130場，雖然打擊率僅.230、敲出4轟與36分打點，並跑出25次盜壘；但在打擊區展現出極為驚人的選球眼，整季選到多達92次四壞保送，僅吞下76次三振，上壘率高達.381。在守備端開羅更是全能，本職是游擊手，但二壘、三壘同樣駕輕就熟，甚至連左外野、中外野都能頂替。美媒《MLB Trade Rumors》分析指出，即便開羅的棒子長打火力不強，但他優異的守守彈性與出壘能力，絕對足以勝任稱職的工具人角色。《MLB Trade Rumors》進一步分析指出，目前道奇隊內野先發陣容很固定，包括一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、三壘手芒西（Max Muncy）與游擊手貝茲（Mookie Betts）皆穩坐主力，只剩二壘有競逐的空間。開羅將有機會與艾德曼（Tommy Edman）、金慧成、弗里蘭（Alex Freeland）競爭二壘的先發位置。值得一提的是，開羅的父親米格爾・開羅（Miguel Cairo）同樣是名名鼎鼎的大聯盟名將。米格爾大聯盟生涯出賽多達1490場，巧合的是，他當年正是從道奇隊小聯盟體系開啟職棒生涯。米格爾退役後轉任教練，曾於2022年（白襪隊）與2025年（國民隊）兩度在季中臨危受命擔任代理總教練，目前則任職於金鶯隊擔任內野教練。開羅如今追隨父親腳步披上道奇戰袍，可說是一段特別的緣分。