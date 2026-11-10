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2026年U23世界盃棒球賽A組預賽爆發激烈火藥味。中華隊在台灣時間今（10）日交手澳洲隊，不僅打線遭到封鎖以0：4吞下預賽第2敗，比賽後段更因澳洲球員疑似飆罵髒話引爆情緒失控。終場賽後列隊時，雙方當場隔空叫罵，但所幸沒有演變成肢體衝突。而在比賽過程中，中華隊因不滿主審好球帶飄忽，休息室傳出「判三小」的抗議聲更全數被現場轉播麥克風原音收錄。本場爭奪A組單獨龍頭的重要戰役，戰況自第6局起急遽升溫。根據現場轉播收音與特寫鏡頭顯示，澳洲隊三壘手在守備時，疑似數度朝中華隊一壘休息區方向口出惡言，甚至清楚飆出「Fxxk you」等侮辱性字眼，中華隊休息區球員隨即起身鼓譟回擊，兩隊在局間已飄出濃厚的肅殺氛圍。戰至第7局比賽進入尾聲之際，該名澳洲球員疑似並未收斂，再度做出帶有挑釁意味的肢體動作並持續叫罵。多次言語挑釁讓落後的中華隊球員怒火徹底被點燃，緊繃情緒一路延燒到最後一個出局數產生。比賽結束裁判宣告勝負後，兩隊依據國際賽慣例步入場內進行賽後列隊致意，不料戰火在此刻瞬間引爆。中華隊部分球員按捺不住怒火，憤怒指向該名澳洲球員大聲回嗆，澳洲隊員也不甘示弱上前隔空對峙，衝突過程中，場上一度有澳洲球員朝中華隊丟擲物品，所幸雙方並未發生更大規模的衝突，事件最終停留在言語層面，兩隊隨後各自退回休息室。除了兩隊球員互嗆，中華隊在比賽過程中也對主審的好球帶判決相當不滿。總教練湯登凱一度走上前與裁判交涉，休息區則傳出「三小啦」、「判三小」等叫罵聲，全被現場麥克風收進轉播。主播當下表示，若收音內容被主審清楚聽見，相關球員或教練可能直接遭到驅逐，同時也指出，連續幾顆球的判決確實讓中華隊產生意見，希望場邊人員控制情緒，也呼籲主審維持一致的好球帶標準。中華隊此役最終以0：4不敵澳洲，戰績降至2勝2敗，台灣時間11日凌晨4時30分對波多黎各將是晉級關鍵戰。