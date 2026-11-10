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秦慧珠被控遭刻意忽視 徐巧芯還原對話

支持者當場嗆秦慧珠「是綠的」 徐巧芯：最重要的是團結

台北市長蔣萬安昨（9）日晚間前往捷運大安站發放「安心貼紙」，國民黨立委徐巧芯、多名台北市議員也到場陪同，沒想到現場卻有支持者當眾質疑「秦慧珠是綠的，為什麼可以站在那邊？」，場面一度尷尬。事後更有民進黨候選人沈伯洋的支持者「小水滴」指控，藍營人士在活動中刻意忽視秦慧珠，甚至涉及排擠、霸凌及不尊重長者。對此，徐巧芯澄清「並不是這樣！」，強調活動前大家都有聊天，她甚至一度蹲在地上，把位置讓給秦慧珠，並透露已向當場抗議的支持者溝通，希望藍營團結。徐巧芯昨晚發文表示，「剛剛看到，有『小水滴』指控我們今天發小物的時候『刻意忽視』秦慧珠議員，甚至說排擠、霸凌、不尊重老人。」但她強調並非如此，直播畫面就能看到，活動開始前大家都有聊天。徐巧芯指出，秦慧珠當時脖子上戴著鍾沛君議員自行印製的飄帶，還詢問國民黨台北市議會黨團書記長徐弘庭，能否多印一些送給她？徐巧芯表示，「我們認真解釋那個是鍾沛君議員自己印的，上面還有沛君的名字，是特製款，跟她分享如果有興趣可以自己去印」，其他人也貼心提到製作需要多久時間。至於有網友批評徐巧芯「站著茅坑不拉屎」，擋住秦慧珠的位置，徐巧芯反駁，「事實是，為了不要擋住她，我還一度蹲在地上，把位置讓出來。後面因為要回答問題才站起來。」徐巧芯也坦言，活動現場確實有一名女性支持者大喊：「徐巧芯～秦慧珠是綠的，為什麼可以站在那邊？」對此，徐巧芯透露，她受訪結束後便主動找到該名支持者，向她表示「我們現在最重要的是團結」，至於手上的選票要如何投，可以自行決定，而對方聽完後也沒有再抗議。