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▲水原一平過去長年擔任大谷翔平隨行翻譯，2024年因盜用帳戶約1700萬美元醜聞曝光而身敗名裂。（圖／美聯社／達誌影像）

曾任洛杉磯道奇超級球星大谷翔平專屬隨行翻譯的水原一平，因涉及非法體育簽賭並自大谷銀行帳戶盜取約1700萬美元（約合新台幣5.5億元），於2025年2月遭美國聯邦法院判處4年9個月有期徒刑。然而，目前正在賓州聯邦監獄服刑的他，近日卻傳出刑期出現離奇轉折。原本因在獄中「表現良好」而獲准大幅提前至2028年底出獄的紀錄，日前突然遭到官方推翻，最新出獄日期被一口氣延後長達95天至2029年春季，引發美日媒體高度懷疑其在牢房內嚴重違規踩雷。根據日本知名媒體《NEWS Post Seven》追蹤報導，水原一平自2025年6月正式進入賓州低度戒護的艾倫伍德聯邦監獄服刑。依據美國聯邦法院判決，其原始判處的4年9個月刑期，表定出獄日應落在2029年7月1日。由於美國聯邦監獄管理局（BOP）設有良好的更生激勵機制，只要受刑人在獄中未犯規、積極參與勞動或矯正課程，通常能獲得實質縮刑優惠。今年9月中旬，各界查詢BOP官方受刑人查詢系統時，赫然發現水原一平的預計獲釋日已被提前至2028年12月18日，足足較原刑期縮短了逾半年以上。未料短短一個月後，情勢風雲變色。今年10月中旬，BOP官網紀錄悄悄變更，水原一平的出獄日期被重重往後推遲至。換算下來，出獄時間足足被延後了95天（約3個月之久），先前累積的減刑優惠幾乎被沒收。面對刑期反常增加的異常現象，艾倫伍德聯邦監獄內部人員接受日媒求證時低調表示，依照聯邦監管條例，受刑人的預定釋放日期若出現往後順延，。基於個資與聯邦隱私保護法規，獄方無法針對水原一平個人的具體違規細節進行公開說明，僅能證實其目前的出獄時程確實已定格在2029年3月23日；而水原的委任律師佛里德曼（Michael Freedman）面對媒體追問，亦未予回應。耐人尋味的是，曾收受水原數千萬簽賭資金、引爆整起醜聞的南加州非法運動組頭鮑爾（Matthew Bowyer），在得知水原刑期遭延後時感到極度詫異。鮑爾過去因經營非法賭盤被判處1年又1天徒刑，他在獄中極度配合規範，今年3月便提前步出牢房、5月順利獲得假釋回歸社會。鮑爾受訪時以「過來人」經驗直言：「這完全是我個人的合理想像與推測。在低戒護等級監獄裡，受刑人最常被抓到且會直接被重扣減刑額度的違規，往往就是被獄警搜出持有智慧型手機等禁止攜入的通訊違禁品。」目前包括美國《ESPN》王牌調查記者湯普森（Tisha Thompson）在內的多家權威體育媒體，皆曾透過管道嘗試取得服刑中水原一平的直接說法，但至今皆無功而返。