旗下經營歇腳亭Sharetea、UG手搖飲料的聯發國際集團開火鍋店了，主打亞洲風味的「小滿上鍋」，新峰肉骨茶、MAMAK檔叻沙、椰子雞等特色湯底，搭配特選五花牛459元起，全台首家旗艦店插旗新北市板橋區，11月11日展開試營運。《NOWNEWS今日新聞》整理菜單亮點與價格、開幕優惠、訂位資訊一次掌握。
小滿上鍋開賣「新峰肉骨茶」！8大湯底速看 真實口感曝
有別於市面上常見的日式昆布鍋或台式麻辣鍋，「小滿上鍋」以「世界風味旅行」為核心概念，主推亞洲風味湯底的個人火鍋。聯發國際集團董事長鄭凱隆自豪「半個馬來西亞人」，尤其推薦吉隆坡創立於1971年的「新峰肉骨茶」，以當歸、黨參、枸杞等多種獨門藥膳配方，引進正統瓦煲鍋物吃法，吃得到濃郁醇厚肉香。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，不像市面上常見的胡椒味或濃苦中藥味，吃起來反而帶有溫潤的清甜與甘順感，燉煮蔬菜很好吃。而MAMAK檔叻沙鍋底，看起來濃郁、其實喝起來很清爽，尤其尾韻迸發辣感，相信嗜辣控應該會喜歡。
另外還有檳城「叻沙鍋」、清邁「檸檬香茅鍋」、新加坡「白胡椒豬肚鍋」、吉隆坡「香辣鍋」、曼谷「椰子雞湯鍋」、京都「昆布蔬食鍋」及台南「魷魚螺肉蒜鍋」，共8大特色風味鍋底嚐鮮。
一入桌先奉上迎賓滿意茶，官方推薦完美比例「黃金鮮香醬」可搭配。
「小滿上鍋」菜單與價格搶先開箱！最便宜459元起特選五花牛
◾️亞洲風味湯底
新峰肉骨茶火鍋＋229
MAMAK檔叻沙鍋＋79元
白胡椒豬肚鍋＋69元
椰子雞湯鍋＋79元
檸檬香茅鍋＋79元
香辣鍋＋69元
魷魚螺肉蒜鍋＋79元
昆布蔬食鍋
◾️肉品
究好豬梅花 5oz 499元
究好豬五花 5oz 499元
特選五花牛 5oz 459元
◾️小食／主食
泰國皇家咖哩鮮蝦飯 99元
大馬金牌雞翅 99元
雲朵咖央吐司 79元
南洋酥炸脆脆雞 329元
天然彩虹麵（附黃金芝麻醬）79元
滿滿椰奶凍 199元
◾️自助吧菜色
荔枝雪泥
洛神黑醋栗雪泥
印度拉茶
小滿咖喱飯
白飯
快煮粉絲／蒸煮麵
綠豆麥角湯
「小滿上鍋」板橋旗艦店雙11試營運開幕優惠！訂位資訊一覽
「小滿上鍋」全台首間旗艦店11月11日（三）至11月13日（五）試營運三重限定好康：
◾️85折優惠！每日早晚各20組
◾️撕撕樂抽獎！單筆消費滿1500元，可玩撕撕樂一次，有機會抽中升級湯底券、升級8oz肉盤券、滿滿椰奶凍等超值好康。
◾️全場玩驚喜！每日12:30、18:00一起歡慶小滿，將有「全場一起丸」送驚喜。
「小滿上鍋」全台首間旗艦店選址於火鍋一級戰區的新北市板橋區，瞄準年末聚餐商機與雙11話題，確定於2026年11月11日正式展開試營運。 隨著雙11試營運起跑，預期門市將推出一系列開幕限定優惠活動。想搶先開箱嚐鮮的民眾，建議密切關注官方社群平台發布的最新線上訂位連結與排隊優惠規則，第一時間體驗UG母公司精心打造的鍋物新品牌。
小滿上鍋 板橋旗艦店
地址：新北市板橋區板新路136號
電話：02-2959-5966
UG母公司聯發國際！2027開幕「新峰肉骨茶」台灣首店
聯發國際集團董事長鄭凱隆表示，「一直想開一個不一樣的個人火鍋、有記憶點，吃了好吃會再回訪的選擇」，他透露目前這裡雖然是激戰區，位置好、又有停車位，很適合當旗艦店，一樓開出百位座位數，預期一個月拚500萬業績。
鄭凱隆證實，最快明年中前將在台灣開設「新峰肉骨茶」首店。
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有別於市面上常見的日式昆布鍋或台式麻辣鍋，「小滿上鍋」以「世界風味旅行」為核心概念，主推亞洲風味湯底的個人火鍋。聯發國際集團董事長鄭凱隆自豪「半個馬來西亞人」，尤其推薦吉隆坡創立於1971年的「新峰肉骨茶」，以當歸、黨參、枸杞等多種獨門藥膳配方，引進正統瓦煲鍋物吃法，吃得到濃郁醇厚肉香。
另外還有檳城「叻沙鍋」、清邁「檸檬香茅鍋」、新加坡「白胡椒豬肚鍋」、吉隆坡「香辣鍋」、曼谷「椰子雞湯鍋」、京都「昆布蔬食鍋」及台南「魷魚螺肉蒜鍋」，共8大特色風味鍋底嚐鮮。
一入桌先奉上迎賓滿意茶，官方推薦完美比例「黃金鮮香醬」可搭配。
◾️亞洲風味湯底
新峰肉骨茶火鍋＋229
MAMAK檔叻沙鍋＋79元
白胡椒豬肚鍋＋69元
椰子雞湯鍋＋79元
檸檬香茅鍋＋79元
香辣鍋＋69元
魷魚螺肉蒜鍋＋79元
昆布蔬食鍋
◾️肉品
究好豬梅花 5oz 499元
究好豬五花 5oz 499元
特選五花牛 5oz 459元
泰國皇家咖哩鮮蝦飯 99元
大馬金牌雞翅 99元
雲朵咖央吐司 79元
南洋酥炸脆脆雞 329元
天然彩虹麵（附黃金芝麻醬）79元
滿滿椰奶凍 199元
◾️自助吧菜色
荔枝雪泥
洛神黑醋栗雪泥
印度拉茶
小滿咖喱飯
白飯
快煮粉絲／蒸煮麵
綠豆麥角湯
「小滿上鍋」全台首間旗艦店11月11日（三）至11月13日（五）試營運三重限定好康：
◾️85折優惠！每日早晚各20組
◾️撕撕樂抽獎！單筆消費滿1500元，可玩撕撕樂一次，有機會抽中升級湯底券、升級8oz肉盤券、滿滿椰奶凍等超值好康。
◾️全場玩驚喜！每日12:30、18:00一起歡慶小滿，將有「全場一起丸」送驚喜。
「小滿上鍋」全台首間旗艦店選址於火鍋一級戰區的新北市板橋區，瞄準年末聚餐商機與雙11話題，確定於2026年11月11日正式展開試營運。 隨著雙11試營運起跑，預期門市將推出一系列開幕限定優惠活動。想搶先開箱嚐鮮的民眾，建議密切關注官方社群平台發布的最新線上訂位連結與排隊優惠規則，第一時間體驗UG母公司精心打造的鍋物新品牌。
小滿上鍋 板橋旗艦店
地址：新北市板橋區板新路136號
電話：02-2959-5966
UG母公司聯發國際！2027開幕「新峰肉骨茶」台灣首店
聯發國際集團董事長鄭凱隆表示，「一直想開一個不一樣的個人火鍋、有記憶點，吃了好吃會再回訪的選擇」，他透露目前這裡雖然是激戰區，位置好、又有停車位，很適合當旗艦店，一樓開出百位座位數，預期一個月拚500萬業績。
鄭凱隆證實，最快明年中前將在台灣開設「新峰肉骨茶」首店。