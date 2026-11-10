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小滿上鍋開賣「新峰肉骨茶」！8大湯底速看 真實口感曝

▲「小滿上鍋」吃得到新峰肉骨茶、MAMAK檔叻沙鍋底。（圖／記者蕭涵云攝）

▲聯發國際集團董事長鄭凱隆親揭新鍋物品牌「小滿上鍋」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲吉隆坡「新峰肉骨茶」搶先在「小滿上鍋」吃到。（圖／記者蕭涵云攝）

「小滿上鍋」菜單與價格搶先開箱！最便宜459元起特選五花牛

亞洲風味湯底

肉品

▲「小滿上鍋」菜單湯底、肉品選擇一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

小食／主食

自助吧菜色

▲「小滿上鍋」自助吧菜色開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

「小滿上鍋」板橋旗艦店雙11試營運開幕優惠！訂位資訊一覽

85折優惠！

撕撕樂抽獎！

全場玩驚喜！

小滿上鍋 板橋旗艦店

UG母公司聯發國際！2027開幕「新峰肉骨茶」台灣首店

▲聯發國際集團董事長鄭凱隆。（圖／記者蕭涵云攝）

旗下經營歇腳亭Sharetea、UG手搖飲料的聯發國際集團開火鍋店了，主打亞洲風味的「小滿上鍋」，新峰肉骨茶、MAMAK檔叻沙、椰子雞等特色湯底，搭配特選五花牛459元起，全台首家旗艦店插旗新北市板橋區，11月11日展開試營運。《NOWNEWS今日新聞》整理菜單亮點與價格、開幕優惠、訂位資訊一次掌握。有別於市面上常見的日式昆布鍋或台式麻辣鍋，「小滿上鍋」以「世界風味旅行」為核心概念，主推亞洲風味湯底的個人火鍋。，以當歸、黨參、枸杞等多種獨門藥膳配方，引進正統瓦煲鍋物吃法，吃得到濃郁醇厚肉香。另外還有檳城「叻沙鍋」、清邁「檸檬香茅鍋」、新加坡「白胡椒豬肚鍋」、吉隆坡「香辣鍋」、曼谷「椰子雞湯鍋」、京都「昆布蔬食鍋」及台南「魷魚螺肉蒜鍋」，共8大特色風味鍋底嚐鮮。一入桌先奉上迎賓滿意茶，官方推薦完美比例「黃金鮮香醬」可搭配。◾️◾️◾️◾️荔枝雪泥洛神黑醋栗雪泥印度拉茶小滿咖喱飯白飯快煮粉絲／蒸煮麵綠豆麥角湯◾️每日早晚各20組◾️單筆消費滿1500元，可玩撕撕樂一次，有機會抽中升級湯底券、升級8oz肉盤券、滿滿椰奶凍等超值好康。◾️每日12:30、18:00一起歡慶小滿，將有「全場一起丸」送驚喜。「小滿上鍋」全台首間旗艦店選址於火鍋一級戰區的新北市板橋區，瞄準年末聚餐商機與雙11話題，確定於。 隨著雙11試營運起跑，預期門市將推出一系列開幕限定優惠活動。想搶先開箱嚐鮮的民眾，建議密切關注官方社群平台發布的最新線上訂位連結與排隊優惠規則，第一時間體驗UG母公司精心打造的鍋物新品牌。地址：新北市板橋區板新路136號電話：02-2959-5966