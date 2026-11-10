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輝達（NVIDIA）中國晶片交易疑雲再爆新內幕！《紐約時報》（The New York Times）9日報導，美國政府原本正在調查新加坡資料中心業者Megaspeed，懷疑這家公司透過馬來西亞，將輝達先進AI晶片轉運至中國。然而，調查進行期間，輝達法務長主動聯繫美國商務部調查人員，之後案件便從商務部轉交給司法部處理。報導指出，美國商務部早在2024年便開始調查Megaspeed，這家公司雖然在新加坡註冊，卻透過馬來西亞經營資料中心，並大量採購輝達先進AI晶片。美國官員懷疑，這些晶片可能沒有真正留在馬來西亞，而是透過當地轉運至中國，藉此規避美國對中國出口高階晶片的限制。簡單來說，美國想查清楚的是：輝達賣出去的晶片，最後究竟流向哪裡？如果真的被轉運到中國，就可能違反美國出口管制規定，因此商務部展開調查，希望釐清整個交易過程。就在調查進行期間，去年8月，輝達法務長泰特（Tim Teter）主動寫信給美國商務部的調查人員，希望安排會面。比較敏感的是，他在信中還提到，凱斯勒（Jeff Kessler）已同意這次接觸，凱斯勒是商務部高層官員，負責出口管制工作，並直接向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）匯報。調查人員對此感到警覺，因為輝達與Megaspeed有商業關係，而且當時美國也還在調查，這批晶片是否遭到非法轉運。調查人員擔心，企業直接透過高層關係接觸辦案單位，可能讓外界質疑調查是否受到影響，因此拒絕會面，並將相關郵件轉交上級。要注意的是，報導提到，凱斯勒收到郵件後，指示調查人員繼續按照規定辦事，沒有要求下屬向輝達透露調查資料或接受會面。《紐約時報》進一步披露，商務部官員隨後針對這次接觸召開會議，並向其他執法機關通報。之後，美國司法部要求商務部暫停原本的調查並轉交此案，改往刑事調查方向處理，以免調查程序遭到干擾。不過，報導並未證實，輝達曾要求美國政府停止調查，也沒有證據顯示，商務部有因為輝達的聯繫而刻意放過Megaspeed。商務部高層當時也只是要求調查人員，依照規定處理案件，至於司法部決定接手，是否還有其他因素促成案件移交，細節都還有待進一步釐清。另一個值得注意的地方是，美國政府內部曾有人建議，將Megaspeed列入出口管制黑名單，限制這家公司取得美國技術與產品，但商務部至今並未採取這項措施。對此，輝達表示，公司與政府官員接觸，是為了回答問題、提供市場資訊及尋求政府指引，強調一直協助政府及合作夥伴防止晶片遭到非法轉運，Megaspeed也表明願意配合美國政府調查。隨著黃仁勳與Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）的關係曝光，這起事件已不只是個人私生活爭議，更牽涉輝達中國市場布局、AI晶片出口管制，以及美國政府如何監督科技巨頭。原文連結：