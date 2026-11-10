我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士本季動作頻頻，不僅補進華森（Peyton Watson）與菜鳥湯瑪斯（Meleek Thomas）增添側翼深度，更寄望由米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）組成的雙核領軍衝擊總冠軍。然而，NBA前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）近日在節目中卻毫不留情地開砲，直言哈登若繼續擔任先發，這輩子絕對無法拿到總冠軍戒指。卡森斯日前作客FanDuel TV節目《Run It Back》談到騎士本季的爭冠前景時，特別針對哈登的打法與定位給出了辛辣的評價。「我相信米契爾還有時間去拿一座總冠軍，但哈登呢？時間顯然不站在他這邊了。」卡森斯開門見山地表示：「我完全看不出他有任何以『先發身份』奪冠的可能性，在任何情況下都不可能。或許轉任『第六人』是他唯一的機會，但我絕不相信他能以先發球員身分拿下冠軍。」這番言論立刻在社群上引發熱烈討論。身為10屆全明星、曾拿下MVP的頂級球星，哈登生涯榮譽無數，但唯獨缺了一座總冠軍金盃。卡森斯此番發言，直接擊中了哈登球員生涯最被放大檢視的軟肋。回顧哈登本季在騎士的表現，似乎也印證了外界對他狀態下滑的擔憂。休賽季以3年9650萬美元續約後，哈登在轉戰騎士的第一個完整賽季中狀態大幅走樣。本季開季至今，哈登場均僅能繳出15.7分、5.8助攻與5.0籃板，整體投籃命中率慘跌至36.6%。與他上季中剛從快艇被交易至騎士時打出的20.5分、7.7助攻、46.6%投籃命中率的身手相比，各項數據大不如前。在日前大勝76人24分後，騎士隊緊接著在背靠背第二戰以97：109不敵紐約尼克。開季前10場比賽打完，騎士僅繳出5勝5敗、剛好五成勝率的尷尬成績。雖然球團在季後針對陣容深度進行了補強，但攻守體系能否流暢運作，關鍵依然在米契爾與哈登這組高薪後場身上。在哈登進攻端效率顯著下滑、防守端又屢屢被針對的情況下，卡森斯這番「先發無法奪冠」的狠話雖然刺耳，卻也赤裸裸地暴露了騎士隊眼下最棘手的調度危機。