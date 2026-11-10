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富邦悍將守護神曾峻岳透過入札制度挑戰美國職棒，《MLB Trade Rumors》分析指出，他過去曾飆出99英里（約159.3公里）速球，但肩傷後球速尚未恢復巔峰水準，能否證明身體健康並找回火球，可能決定大聯盟球團願意提供的合約等級；若未能旅美，日職也可能成為下一站。《MLB Trade Rumors》記者萊特（Charlie Wright）指出，曾峻岳雖然剛滿25歲，卻已在中華職棒累積6個球季，而且全部以後援投手身分出賽。曾峻岳中職生涯287場出賽，繳出2.36防禦率、91次救援成功，平均每9局送出12.8次三振，6個球季僅有一年未能達到每9局至少10次三振，顯示製造揮空與解決打者的能力相當穩定。今年曾峻岳出賽48場，拿下5勝3敗、25次救援成功，52.1局送出65次三振，僅出現13次四壞球。除了三振能力，保送控制也成為他挑戰更高層級的加分項目。曾峻岳身高約173公分、體重約68公斤，並不具備大聯盟傳統火球後援投手的高大體型。不過，根據FanGraphs球探報告，他的速球過去最快曾達99英里，加上出手高度偏低，能夠製造較特殊的進壘角度，並搭配滑曲球（Slurve）擾亂打者。美媒認為，曾峻岳目前最大的疑問並非過往成績，而是球速能否回升。他曾在2023年取得旅外自由球員資格，但最後選擇續留富邦，隔年又受到肩傷影響，近年持續嘗試找回原有的手臂力量。曾峻岳近期速球大多落在90英里中段，不再像生涯前期經常逼近100英里。以今年世界棒球經典賽對南韓的登板為例，他的四縫線速球平均約93.7英里（約150.8公里），與過去最快159公里仍存在明顯差距。若曾峻岳能證明肩膀健康、球速仍有回升空間，大聯盟球團可能將他視為具備高三振能力的牛棚戰力；但若球速維持在150公里上下，球團就會更重視他的控球、變化球品質及速球軌跡，並可能以小聯盟合約或養成型投資看待。《MLB Trade Rumors》指出，如果曾峻岳此次沒有與大聯盟球團簽約，轉戰日本職棒也是可能選項。曾峻岳年僅25歲，即使先在日職磨練數年，只要球速回升、在更高層級聯盟繳出成績，未來仍有機會再次吸引大聯盟球團。美媒指出，以曾峻岳年僅25歲的黃金年齡，若能先赴日職體系接受兩至三年的磨練，不僅能適應更高強度的打者對抗，只要肩膀完全康復、球速隨之回升至97-98英里以上，未來他依然有充裕的時間與籌碼，再次向大聯盟發起挑戰。