我是廣告 請繼續往下閱讀

不少企業家女兒結婚後，丈夫也跟著被外界冠上「駙馬爺」稱號，但若論在家族企業中的發展，統一企業董事長羅智先堪稱台灣最強女婿之一。他1985年迎娶統一集團創辦人高清愿的獨生女高秀玲，婚後進入統一體系，歷經國內外多項職務，最終於2013年正式接下岳父的董事長位置，從豪門女婿成為統一集團掌門人。現年69歲的高秀玲是高清愿的獨生女，也是統一企業大股東高權投資董事長。她與羅智先從小便已認識，兩人是台南新化的同屆同學，不僅同年出生，生日更只相差一天。年輕時兩人經常通信，羅智先還把妻子當年寫下的信件珍藏多年，這段緣分最終於1985年開花結果。羅智先在成大外文系畢業後，曾進入廣告公司，也做過鑽石業務。與高秀玲結婚後，他於1986年進入統一企業，從國外部展開集團生涯。雖然他並非從一般產線員工做起，而是以主管職務破格進用，但距離核心決策圈仍有相當距離，後續也必須接受海外派任與市場考驗。羅智先曾被派往美國統一餅乾廠，之後又前往中國市場歷練。1999年返回台灣後，他接任統一企業行銷企劃室主管及低溫群協理，接著於2002年升任副總經理，隔年成為執行副總經理。2007年，羅智先正式升任統一企業總經理，開始負責集團主要營運。經過多年接班布局，高清愿於2013年辭去董事長職務，董事會隨後推選羅智先接任，並兼任總經理，正式將統一企業交棒給女婿。從1986年進入統一到坐上董事長位置，羅智先走了約27年。羅智先能夠順利接班，除了具備多年經營資歷，高秀玲也一直是重要後盾。她早年受到集團「股東妻女不參與經營」的傳統限制，多半在幕後協助丈夫；後來逐漸走到台前，參與康是美、統一藥品、統一佳佳及百貨零售等事業，夫妻各自掌管不同領域。高秀玲目前仍是統一企業董事，夫妻倆也成為國內少數共同參與大型集團經營的企業夫妻檔。羅智先雖因婚姻獲得進入統一體系的機會，但他花了近30年證明經營能力，才從「高清愿女婿」走到集團掌門人，也讓這段豪門婚姻成為台灣企業接班史中的經典案例。