我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄曬51歲與18歲對比照，絲毫沒變的凍齡美貌引發熱議。（圖／翻攝自徐若瑄IG@vivianhsu.ironv）

女星徐若瑄在年紀輕輕就出道，如今已51歲，不變的凍齡美貌，也一直是粉絲熱議的話題。不料她昨（9）日突曬出一張18歲與51歲的對比照，表示是姐妹傳給她的照片。只見照片中就算過了33年，但徐若瑄的美貌幾乎一模一樣，狂吸1.9萬人按讚朝聖，不過有網友揪出一個變化，笑說：「照片解析度變差了。」徐若瑄18歲與51歲的對比照，在近日引發熱議，只見18歲的她披著一頭長髮，雖然帶點青澀，但水汪汪的大眼睛、高挺鼻樑與微翹的嘴唇跟現在一模一樣，還散發出濃濃的清純初戀感。而51歲的徐若瑄綁著旁分低馬尾，五官絲毫沒變，只有歲月讓她變得越發成熟，流露出一股高雅的氣質。徐若瑄的凍齡美貌，也狂吸1.9萬人按讚朝聖，紛紛大讚：「妳真的好美！這輩子都好美，妳真是我的女神」、「都沒有什麼變化嘛。」還有網友因為真的找不出變化，所以笑說：「解析度變差了⋯我說照片。」不變美貌讓眾人都超佩服。徐若瑄則在文中透露照片是姐妹在網路上看到後傳給她，感嘆歲月表示：「阿V~ 51了ㄚ~時間是最珍貴的，好好陪伴擁抱我們愛的人，不是每個人都有好多的以後⋯」還在最後強調：「莫等以後。」喊話大家珍惜時間的珍貴，並感謝幫她拼圖的粉絲。