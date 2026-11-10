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台北股市今（10）日早盤開高，加權指數開盤報42,130.33點，較前一交易日收盤上漲468.63點，漲幅約1.12%，權值股台積電（2330）同步走強，開盤上漲30元，來到2,265元。美股前一交易日四大指數全面收紅，其中費城半導體指數大漲6.85%，台積電ADR也上漲3.51%。美股9日收盤全面走揚，道瓊工業指數上漲1,104.02點，收在52,389.75點，漲幅2.15%；標普500指數上漲173.08點，收在7,549.94點，漲幅2.35%；那斯達克指數上漲673.71點，收在25,253.14點，漲幅2.74%。科技股方面，費城半導體指數表現最為強勢，上漲643.68點，收在10,033.93點，漲幅達6.85%。台積電ADR上漲13.18美元，收在388.62美元，漲幅3.51%。個股方面，博通上漲8.78%，超微上漲13.30%，半導體類股呈現明顯反彈。不過，輝達仍逆勢下跌4.27%，收在178.67美元，顯示科技股並非全面同步走高。市場反彈背景包括國際油價下跌、通膨疑慮緩解，以及投資人逢低買進科技與半導體股票。後續台股能否延續反彈，仍須觀察大型權值股表現、成交量及外資買賣超等指標。