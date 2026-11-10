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竹東市場牽手鄭朝方 隔天宣布退黨

稱「竹東利益優先」 肯定鄭朝方爭取建設

點名徐欣瑩：無法認同多次變換黨籍

批黨紀「雙標」 點名趙少康、蔣萬安

否認違紀替鄭朝方助選

43年出錢出力 痛批「國民黨無情」

新竹縣議員上官秋燕近期遭國民黨新竹縣黨部建請撤銷黨籍，她8日在竹東市場巧遇民進黨新竹縣長候選人鄭朝方時，更當場牽起對方的手高喊「支持鄭朝方，竹東會更好」，她並於昨（9）日宣布放棄長達43年的國民黨黨籍，更痛批黨部處分標準不一，縣內比她情節嚴重的大有人在，甚至有爭取連任的鄉鎮市長，經常穿著民進黨議員候選人的背心，卻不見黨部處理。她更質疑，自己只是因為黨內初選支持陳見賢，就遭到針對，怒批「國民黨無情」！對此，國民黨新竹縣黨部表示尊重，既有撤銷黨籍程序仍會繼續辦理。上官秋燕因違紀幫對手助選，於本月初遭國民黨建請撤銷黨籍，她8日在竹東市場拜票時，巧遇鄭朝方在竹東鎮長郭遠彰等人陪同下掃街，更直接緊握鄭朝方的手，向現場鄉親喊出「支持鄭朝方，竹東會更好」，鄭朝方則擁抱上官秋燕致意。上官秋燕昨隨即聲明「為竹東發展，我選擇放下43年的國民黨黨籍」，表示這是經過深思熟慮後做出的決定。她說，43年來對國民黨始終如一、專一付出，但當政黨利益與地方進步出現衝突，身為竹東女兒與民意代表，唯一的選擇就是站在鄉親這一邊。上官秋燕表示，她的核心初衷一直都是「建設不分黨派，竹東進步不能等」，並提到鄭朝方過去曾協助竹東爭取、挹注建設預算，只要是真心為竹東爭取建設、願意替地方付出的人，不論黨派她都願意感謝並配合。她強調，這不是政治算計，而是「竹東利益優先」，認為地方建設不應受政黨界線限制。她說，鄭朝方在竹北市長任內，多次為竹東爭取、挹注建設預算，認為「建設不分黨派，竹東的進步不能等」，只要真心為地方付出，不論黨派都會感激、全力配合。談到國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，上官秋燕則表示，政治人物的誠信與忠誠是立身之本，她在國民黨專一奉獻43年，因此無法認同徐欣瑩過去多次變換黨籍的政治選擇，「更遑論違背良心去相挺」。如果堅守對黨的專一、堅持替地方爭取建設，反而被視為違紀，甚至面臨開除黨籍的威脅，那麼她寧可主動放下黨籍，「走得堂堂正正」。另外，上官秋燕也質疑國民黨黨紀標準不一，指出趙少康、蔣萬安等人曾替民眾黨候選人輔選，卻未受到相同處分，認為黨中央「雙標」。上官秋燕強調並沒有違紀幫其他政黨助選，鄭朝方並未出席她的競選總部成立大會，當天到場的是無黨籍、過去也是國民黨同志的竹東鎮長郭遠彰。至於她曾短暫現身鄭朝方競總成立會場外，主要是因為送媳婦回家，兒子與媳婦就住在會場旁。上官秋燕質疑，國民黨新竹縣黨部拿她和徐瑜新開刀，主要是因為黨內初選期間，兩人曾分別在竹東、關西替陳見賢安排米粉場宣講，因此被「點名作記號」。她更指出，新竹縣內比他們情節嚴重的大有人在，其中某位爭取連任的鄉鎮市長，經常穿著印有民進黨議員候選人名字的背心，反問縣黨部是否也有處理？她強調，不管是誰，只要有違紀輔選，國民黨就應一視同仁、公平對待，這樣才能服眾。上官秋燕表示，過去從邱鏡淳、楊文科參選縣長，到林思銘參選立委及反罷免，她都無役不與、出錢出力，甚至清晨6點多就站在路口幫忙搖旗吶喊。擔任中央委員期間，每年繳交10萬元，累計已上繳40萬元，每月還分攤2萬至4萬元不等的竹東黨部租金。她痛批，如今卻為了追殺陳見賢的支持者或子弟兵，就這樣喊殺喊打，直呼「國民黨無情」！對此，國民黨新竹縣黨部9日表示，尊重她自行宣布退黨的決定，但撤銷黨籍程序仍會依規定繼續辦理。而除上官秋燕外，峨眉鄉長候選人江寧增、關西選區議員候選人徐瑜新也遭建請撤銷黨籍，目前均待核定。