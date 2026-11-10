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前央視記者白潔證實共事 直言當年就看出黃樂不簡單

▲自稱前央視記者白潔9日在微博證實，兩人過去曾在同一間辦公室工作，還說當年就覺得黃樂「不簡單」，但貼文目前已無法從原帳號查看，但截圖早已在網上瘋傳。（圖／翻攝自X）

黃樂履歷橫跨媒體、金融與科技 曾任多家機構主管

▲黃樂自稱曾任湖南衛視、央視記者，之後轉往匯豐、中信證券及新加坡科技業發展，但任職經歷尚未獲相關機構證實。（圖／翻攝自私募排排網dc.simuwang.com/）

中國外交部否認間諜說法 批評相關論調捕風捉影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承對妻子不忠，相關風波持續延燒，與他傳出緋聞、曾任新加坡資料中心業者Megaspeed主管的中國籍女子黃樂（Alice Huang），被懷疑是女間諜，過去工作經歷也再度受到關注。自稱前央視記者白潔近日在微博發文，表示自己過去曾與黃樂待在同一間辦公室，還直言當年就覺得對方「不簡單」，如今看到她捲入國際爭議，忍不住感嘆「看看人家，看看自己」。不過，白潔貼文目前已無法從原帳號瀏覽，消失原因尚不清楚。網名「哑巴」的前央視記者白潔，昨（9）日在微博發文表示，經過一上午討論與查證，終於確認近期受到關注的黃樂，就是過去曾與自己在同一間辦公室工作的同事。她寫道：「經過一上午的對線，終於確認，這位黃樂就是曾經和我一個辦公室的黃樂……」白潔也回憶，當年就覺得黃樂不是普通人物，沒想到如今的經歷更加令人意外，並感嘆「看看人家，看看自己」，甚至表示原本平靜的心情都被打亂。相關內容曝光後，引發網友轉傳討論，不過目前已無法在白潔原本的微博帳號查看，究竟是自行刪除或設為隱藏，原因仍不明。根據外媒報導及中國私募基金資料庫「私募排排網」資訊，黃樂自稱具有約4年傳媒工作經驗，曾任職湖南衛視及中國中央電視台（CCTV），從事新聞記者相關工作。離開媒體圈後，黃樂轉往金融業發展，履歷中包括匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁，以及上海和熙投資執行董事等職務，之後再進入新加坡科技產業，曾任資料中心業者Megaspeed高層，並對外自稱公司執行長。不過，相關任職經歷仍有部分疑點。報導指出，湖南衛視一名主管表示不認識黃樂，相關電視台網站也未查到她的任職資料；匯豐及中信證券則未對她的工作經歷說法作出回應。針對黃仁勳捲入中國間諜疑雲，法新社及美國媒體記者9日在中國外交部例行記者會上提出詢問。中國外交部發言人郭嘉昆回應，中方先前已經作出說明，所謂「中國間諜」的論調純屬捕風捉影，是對中國的污衊抹黑。隨著白潔出面證實曾與黃樂共事，女方過往的媒體、金融及科技產業經歷再度受到檢視，但相關履歷仍有部分資訊未獲任職機構確認，美方提出的情報疑慮也尚未形成公開指控，後續調查結果仍是外界關注焦點。