我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨考紀會主委張雅屏日前點名中廣前董事長趙少康、市議員秦慧珠，要兩人若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退，引來趙少康痛斥「若黨中央覺得我希望促成藍白合是錯的，一句話，我立刻自我了斷，退出國民黨」，讓國民黨茶壺風暴越演越烈。張雅屏昨晚間引用禪宗六祖慧能的著名偈語，稱一直有人說竹北的分歧會波及全台，部分媒體跟著炒作彷彿黨中央反對藍白合，更批「真正顧大局的人會把路看清楚。 把力氣用在整合」。張雅屏強調，中常會通過藍白合作協議，白紙黑字。竹北有歧見，就去協調。何必把一地的難題炒成全國對立？前線一票一票爭，真正顧大局的人會把路看清楚。 把力氣用在整合，才有最後的勝利。張雅屏也引用神秀大師偈語「身是菩提樹，心如明鏡台。時時勤拂拭，莫使惹塵埃。」選情緊繃，候選人和輔選團隊，哪一場能鬆懈，哪一票能輕忽？趙少康日前表態力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，更說「開除就開除！我才不在乎」，引來張雅屏發文稱黨紀豈能憑好惡？切勿親痛仇快，更說選擇是自己的，有質疑就把理由說清楚，後果也要自己擔。若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退。以上是選擇，並不需要涉及黨紀。