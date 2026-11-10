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亞冠賽中華隊今（10）日啟程前往日本東京，準備迎戰即將於東京巨蛋登場的2026亞洲職棒冠軍爭霸賽。出發前舉行送機儀式，現場聚集許多球迷為中華隊加油打氣，期盼新世代中華隊帶著大家的祝福，在亞冠賽舞台全力奪勝。中華隊首戰將在11月12日18：00迎戰地主日本隊，之後在11月13日11：00澳洲，11月14日18：00交手韓國。中華職棒蔡其昌會長首先感謝媒體朋友及球迷特地前來送機，並特別感謝星宇航空與聯盟合作，陪伴中華隊前進日本，更安排「空山金」應援班機，提供球隊舒適的飛行體驗，期盼選手們帶著信心出發，朝金牌目標邁進。蔡會長也感謝高志綱總教練及教練團這段時間的用心帶領，透過集訓不斷磨合、整合團隊，相信球員之間的默契將持續提升；同時肯定隊長郭天信在團隊中的付出，協助凝聚球隊、帶動團隊氣氛。最後，蔡會長也送上誠摯祝福，期盼中華隊帶著大家的支持，在亞冠賽取得佳績。郭天信隊長也感謝現場球迷特地前來送機，並表示中華隊已經做好準備，接下來將拿出年輕人的拚勁，全力迎接每一場比賽，期盼透過團隊合作，在這次的亞冠賽打出好成績。中華隊今日搭乘星宇航空JX800航班出征，為向中華隊傳遞祝福，星宇航空特別安排AIRSORAYAMA GOLD藝術機執飛，傳遞「FLY IN GOLD! GO FOR GOLD!」的祝福。此外，也準備應援航班專屬毛巾，以及由京盛宇提供的「夢想好棒」茶包，贈送當班旅客；選手及教練團每人也獲贈一條STARLUX AIRSORAYAMA飛行飄帶，將金好運一同帶往東京。中華隊抵達日本後，預計於11日下午在東京巨蛋展開練球，並自12日起正式投入賽事。首戰將在11/12 18：00迎戰地主日本隊，接續對決澳洲（11/13 11：00）及韓國（11/14 18：00）。全隊將帶著台灣球迷的期待與祝福前進亞冠賽，展現新世代中華隊的實力與拚戰精神，全力爭取佳績。