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文章頻遭政治解讀 黃珊珊澄清：早就排好了

34萬票成選戰焦點 黃珊珊：不是握手合照就能得到支持

2026九合一選舉進入最後倒數，台北市長選戰持續升溫，前民眾黨立委黃珊珊在2022年市長選舉拿下的34萬張選票，究竟會流向力拚連任的台北市長蔣萬安，還是民進黨候選人沈伯洋，成為各界關注焦點。黃珊珊近來頻頻在臉書分享人生感悟，卻屢遭外界政治解讀。對此，黃珊珊今（10）日再度發文，以「自由是自己的事」為題，強調文章早已寫好、排定發布時間，並非刻意影射任何人，更直言「每一張選票都有自己的主人」，候選人想獲得支持，就應拿出值得選民信任的理由，而不是見面、握手或合照，就認為理所當然能得到支持。黃珊珊表示，卸任公職後，她決定「做自由的自己」，這句話並非要向誰暗示什麼，也不是政治口號，而是走過多年公職生涯後，終於能放慢腳步，重新整理生活，回顧過去的每一個選擇。因此，她陸續寫下關於童年、家人、孩子、工作、健康，以及失敗、放手與重新開始的文章，希望藉此檢討、反省過往，也思考未來的人生方向。不過，黃珊珊坦言，這些文章其實很早就已完成，發布時間也事先排定，每篇都有各自的主題與順序，並非因應當下政治事件臨時撰寫。沒想到近期每當文章發布，總有人解讀是在影射不同政治人物，讓她忍不住笑稱，原來寫自己的人生，也能被讀出完全不同的政治答案。黃珊珊強調，文章寫的是自己走過的路、犯過的錯，以及如今才想通的事情，「不需要每一篇都附上政治解題，也沒有每一句人生感悟都藏著選舉暗號。」她也表示，做自由的自己，不僅包括生活與未來的選擇，也包括決定哪些話要說、哪些問題不必回答，「別人當然有評論和猜測的自由，我也有不回應的自由。」面對外界關注她在台北市長選戰中的動向，黃珊珊重申，自己對選舉的想法始終清楚，選舉本來就應該選賢與能，選民應依據候選人的能力、品格、政見及過去的表現，決定是否將權力交付對方，而不是「見一次面、握一次手、一起拍張照，就理所當然得到支持」。黃珊珊進一步指出，「每一張選票都有自己的主人」，候選人若想獲得選民支持，就必須拿出值得信任的理由，清楚回答為何應該選擇自己、能為城市帶來什麼改變、承諾能否兌現，以及掌權後是否真正把人民放在心上。她認為，這些問題遠比與誰見面、由誰站台更加重要。黃珊珊最後強調，自己不打算理會外界的政治解讀，對於選舉中的各種猜測、放話與陣營算計，也沒有必要隨之起舞，未來仍會按照原定計畫，寫自己想寫的事、過自己的生活，「這就是我，做自由的自己！」