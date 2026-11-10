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高雄市鳳山區1名機車騎士趁著路口停等紅燈的空檔，竟然直接在機車上做起伸展操，不僅雙腳輪流向外伸展，還大幅度前傾身體，彷彿把馬路當成健身房。鳳山分局表示，騎士於交岔路口停等紅燈期間做出伸展動作，疑有違反在交岔路口臨時停車之規定，惟實際違規情形仍須依具體事證認定。警方提醒，駕駛人即使停等紅燈，仍應隨時留意交通號誌及周遭車流動態，避免因分心或重心不穩而發生意外。該名騎士停等紅燈時，突然開始活動筋骨，接連做出伸展肢體的動作，模樣相當吸睛。然而，路口車流往來頻繁，若因動作幅度過大導致重心不穩，或未能即時注意號誌變換及周遭車況，恐怕還沒達到舒展筋骨的效果，就先讓自己陷入危險。鳳山分局表示，騎士於交岔路口停等紅燈期間做出伸展動作，疑有違反《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第2款在交岔路口臨時停車之規定，惟實際違規情形仍須依具體事證認定。警方提醒，駕駛人即使停等紅燈，仍應隨時留意交通號誌及周遭車流動態，避免因分心或重心不穩而發生意外。鳳山分局呼籲，運動健身應選擇安全、適當的場所，切勿將道路當成運動場。停等紅燈可以稍作休息，但仍應以行車安全為優先，畢竟「筋骨要顧，行車安全更要顧」，平安抵達目的地，才是最重要的事。