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旅美棒球名將陳偉殷近日與兒子在室內棒球訓練場上演「父子對決」，兒子主動表示想挑戰爸爸投出的球，讓陳偉殷爽快接招。沒想到熱身結束後，陳偉殷突然切換認真模式，擺出大聯盟級左投的標準投球姿勢，讓原本信心滿滿的兒子接連揮棒落空，最後嚇得高舉雙手投降，逗趣反應讓網友笑翻。陳偉殷在IG分享父子打球影片，開頭以「POV：兒子說想打我的球……」揭開序幕。只見他站上室內訓練場的投手丘，兒子則換上白色球衣、戴好頭盔與打擊手套，在打擊區準備迎戰。一開始陳偉殷先以較為輕鬆的方式餵球，讓兒子熟悉來球速度與節奏。兒子也相當認真，雙手緊握球棒、眼睛緊盯投手丘，面對爸爸投出的每一顆球都積極揮棒，父子倆互動看來輕鬆又溫馨。影片進行到一半，畫面突然出現「暖身結束了」、「我認真了囉」等字幕，陳偉殷隨即調整手套、高舉雙手並抬腿，重現過去站在大聯盟投手丘上的專業動作，整個人的氣勢瞬間改變。面對爸爸切換認真模式，兒子仍鼓起勇氣揮棒，卻接連錯過球路，最終慘遭三振。眼看爸爸的投球威力升級，他嚇得直接舉起雙手做出投降動作，彷彿在說「不打了」，與先前主動下戰帖的模樣形成強烈反差。陳偉殷發文笑說：「兒子說想打我的球？好啊！那就來試試看吧！爸爸要認真囉！」還標註「父子對決」、「棒球日常」，顯然十分享受與兒子在球場切磋的時光。影片最後，鏡頭帶到散落滿地的棒球及本壘板，替這場父子對決畫下句點。陳偉殷雖然已離開職業賽場，但投球動作依舊流暢俐落；兒子即使遭到三振，仍勇敢面對爸爸的投球，也讓這場較量充滿父子間的溫馨。