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▲蝦皮購物雙11優惠進入最後倒數，11月10日晚間8點起推出指定商品最低1元起，11月11日再加碼全站8折、9折券，最高可折2,000元。（圖／蝦皮購物提供）

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momo購物網

：組隊最高送15,555點 下單抽NISSAN新車

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PChome 24h購物

：11/11最後一天搶神券 滿6千折600元

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▲PChome 24h購物雙11祭出最後加碼，11月9日至11日每天凌晨0點限量開搶夜殺神券，指定商品滿6,000元現折600元，滿額最高再送3,200P幣。（圖／記者周淑萍攝）

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Yahoo購物中心

：最高送3,300元購物金 整點再加碼千元

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▲Coupang酷澎雙11購物節推出最後一波優惠，11月11日前每晚7點精選商品結帳7折起，WOW會員購買指定商品，還有機會抽中最高111,111元酷澎幣。（圖／官方提供）

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今年雙11優惠除了看商品折扣，折價券、滿額購物金及會員點數回饋也是省錢關鍵，其中可以鎖定3個時段，11月10日晚間8點可先鎖定蝦皮限時下殺，11凌晨還有0元免運、全站折價券。PChome也有有夜殺神券，Yahoo購物中心每日11點、23點也推出指定時段滿額加碼，《NOWNEWS今日新聞》整理6大網購平台雙11最後加碼優惠一次看。雙11最後一波優惠於11月10日晚間8點登場，指定時段大牌商品最低1元起，還有100%蝦幣回饋、全站折價券及免運加碼。100%蝦幣回饋：11/10～11/13消費滿999元，最高回饋999蝦幣，指定時段限量搶。VIP加碼：11/10推出3張全站88折券，最高折600元。11/11限定：全站8折、9折券，最高分別折100元、2,000元。直營優惠：11/11滿1,111元可使用8折券，最高折400元。免運加碼：11/11凌晨0點至0點30分，指定物流限量0元起免運。雙11壓軸活動集中在11月10日至11日，除了個人最高3,600點回饋，也推出組隊消費最高送15,555mo點，當天不限金額下單還有機會抽中NISSAN KICKS新車。優惠內容：組隊回饋：11/10～11/11符合指定組隊消費條件，最高送15,555mo點。個人回饋：指定活動最高送3,600mo點。滿額加碼：11/10或11/11，兩天單日各消費滿5,000元，登記送200mo點，限量11,111名。下單抽新車：11/10～11/11不限金額下單，符合資格並完成當日登記，就有機會抽NISSAN KICKS。超取優惠：指定超商取貨滿99元起免運，滿千元再享指定美食贈送活動。雙11最後加碼集中在11月9日至11日，每日凌晨0點限量「夜殺神券」，指定商品滿6,000元現折600元，還有滿額P幣回饋及隱藏抽獎任務。夜殺神券：11/9～11/11每日凌晨0點限量開搶，指定商品滿6,000元現折600元。P幣加碼：11/9～11/11指定滿額最高送3,200P幣。11/11限定：完成當日指定下單滿額任務，有機會抽中10,000P幣。信用卡優惠：11/9～11/12使用國泰世華CUBE卡，符合指定條件最高享13%回饋。超商取貨優惠：11月選擇全家便利商店取貨，單筆滿350元完成登記，可獲得中杯熱經典美式咖啡1杯。雙11「1111買買節」自11月6日至12日登場，主打滿額購物金回饋，累積每滿3,000元送330元購物金，最高送3,300元，指定時段消費還有額外千元回饋。滿額回饋：11/6～11/12累積每滿3,000元送330元購物金，最高送3,300元。整點加碼：每日11:00～11:59、23:00～23:59，指定時段累積滿15,000元送1,000元購物金，每日最高送1,000元。快速到貨加碼：指定快速到貨商品單筆滿1,111元，買2次最高送100元購物金。信用卡優惠：11/1～11/12使用uniopen聯名卡，符合條件最高享24%回饋。消費抽大獎：指定期間消費滿1,111元並登記，有機會抽中迪士尼郵輪雙人假期。要特別注意，滿額購物金活動於11月13日中午12點起開放限量登記，整點滿額加碼則於同日下午12點30分開放登記。Apple全系列、智慧型手機等部分商品不列入回饋範圍。雙11「1111狂購祭」推出最後加碼，11月11日前每晚7點精選品類結帳7折起，WOW會員下單指定商品還有機會抽中111,111元酷澎幣。限時7折起：11/11前每晚7點，精選品類享結帳7折起優惠。WOW會員抽獎：即日起至11/11，購買符合資格的火箭速配、火箭跨境商品，可累積抽獎機會，最高抽111,111元酷澎幣。折價券加碼：11/9～11/11 WOW會員下單，有機會抽中200元火箭速配折價券。信用卡優惠：國泰世華信用卡指定分期消費滿36,000元現折3,000元，符合登錄條件再享小樹點回饋。串聯國內外購物通路及品牌，透過LINE購物導購下單可獲得LINE POINTS回饋，其中Dyson、LG、雅詩蘭黛等品牌在11月10日至12日推出最後加碼。台灣樂天市場：11/11透過LINE購物導購消費，享11%LINE POINTS回饋，上限1,000點。屈臣氏：11/11官網85折，晚間6點至11點59分加碼11%LINE POINTS回饋。Dyson：11/10～11/11享10%LINE POINTS回饋，上限2,000點。LG：即日起至11/12最高享18%LINE POINTS回饋，上限1,800點。雅詩蘭黛：11/10～11/12享18%LINE POINTS回饋，加碼無上限。NARUKO牛爾：11/7～11/12全館30%LINE POINTS回饋，單品上限500點。新客加碼：11/12前符合活動資格的新用戶，透過LINE購物下單可享額外111點LINE POINTS紅包。