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美方資安恐全面緊縮！盧秀燕急喊話：中央別只顧選舉

全球AI龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日因涉及婚外情與相關間諜疑雲，引發軒然大波。台中市長盧秀燕今（10）日受訪時直言，該事件令人震驚，但不論輝達高層人事如何變動，「發展AI產業依然是台灣無庸置疑的必走之路」。不過，隨著美國官方展開調查，美方勢必收緊AI產業的安全監管，她鄭重呼籲中央政府絕不能因忙於選舉而忽視，必須火速掌握並守護台灣供應鏈。盧秀燕今日上午主持市政會議前接受媒體聯訪，針對黃仁勳私領域風波牽扯間諜調查一事發表看法。她坦言，黃仁勳事件在國際科技界投下一顆震撼彈，但目前美國政府與國會均已正式立案介入調查，各界應密切關注後續的調查結果與政策走向。盧秀燕強調，台灣在全球科技版圖具備不可取代的地位，尤其在發展AI智慧產業的過程中，上下游供應鏈十分龐大且緊密，特別是台中就坐擁非常多關鍵零組件與製造廠商，牽一髮動全身。盧秀燕進一步剖析，在輝達遭受調查的過程中，美國官方對整體AI產業的資安審查與安全規格，一定會採取更嚴苛的高度重視，甚至相對祭出更緊縮的管制作為；這是否會對台灣龐大的AI供應鏈造成骨牌效應或衝擊，正是產業界目前最焦慮、高度關切的課題。面對外在環境變局，盧秀燕語重心長地向執政當局喊話，強調「即使現在正處於選舉期間，我還是希望中央政府能夠高度重視」，積極關心並協助本土產業，全面盤點目前是否已受到國際局勢的連動影響，給予產業實質支持與保障。