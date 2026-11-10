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黃樂曾多次來台 陳明祺：政府都有做好防範

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日爆出與中國籍女子黃樂有婚外情，而黃樂又遭美國情報官員懷疑涉及中國情報工作，引發國安疑慮。由於黃樂過去至少兩度現身台灣，外界也關注政府是否掌握其入境身分及相關動態？對此，外交部政務次長陳明祺今（10）日表示，相關人士入境均依規定辦理，政府也已做好防範，但不會透露個人入境身分及動態。至於是否認為黃樂是間諜？他僅回，「我手頭上沒有任何證據，我也沒有調查權。」《紐約時報》日前揭露，新加坡資料中心公司Megaspeed前高階主管黃樂，遭美國情報官員懷疑替中國蒐集情報，且與黃仁勳往來密切。黃樂曾在2024年6月台北國際電腦展期間，以及2025年5月黃仁勳訪台時，兩度被拍到現身台北。黃仁勳日前也坦承與黃樂曾有親密關係，輝達董事會則已宣布展開獨立調查。媒體今詢問陳明祺，黃樂過去來台是否涉及中國間諜入境及國安問題？他說，政府一向重視相關防範工作，對於相關人士的入境辦法，也都是遵守規定，「關於她用什麼樣的身份，我們就不透露相關動態，但政府一定是都有做好防範。」陳明祺更進一步表示，對於符合規定、在台灣沒有不良紀錄的人士，政府除了必要的國安限制之外，不會施加過多不必要的限制。至於媒體追問，是否認為黃樂就是中國間諜？陳明祺僅回應，「我手頭上沒有任何的證據，我也沒有調查權。」