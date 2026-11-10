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卓榮泰：破壞憲政秩序維護選情會受到人民最大的反感

行政院上週宣布不副署《老人福利法》，對此國民黨頻繁以此追問民進黨縣市長候選人，行政院長卓榮泰今（10）日受訪時被問及是否擔心恐影響選情？回應表示，選情當然很緊繃，但是政府的思考必須把「維護憲政秩序」跟「財政紀律」放在最優先，任何政黨都不應該以破壞憲政秩序、破壞財政紀律來獲得選舉的利益，用破壞憲政秩序跟財政紀律來維護自己的選情，如此會受到人民最大的反感。卓榮泰表示，距離選舉還有10幾天，選情當然很緊繃，但是政府的思考必須把「維護憲政秩序」跟「財政紀律」放在最優先，任何政黨都不應該以破壞憲政秩序、破壞財政紀律來獲得選舉的利益，用破壞憲政秩序跟財政紀律來維護自己的選情，如此會受到人民最大的反感。卓榮泰表示，政府對長者的照顧從來不會輕忽，對70歲以上的低收、中低收以及特定弱勢的長者，已經常年編列預算在補助健保費；至於65歲到69歲的長者，則由地方政府依其財政能力來加以各種的補助。卓榮泰指出，從去年開始到今年，地方政府已經從中央的統籌分配稅款得到相當多的增加，認為各地方政府依據他們的財政紀律、財政的結構來對長者的補助，中央政府跟地方會合力來支持的。所以也希望朝野一定要在國家憲政秩序跟政府財政結構的優先考量底下，去進行所有的預算的審查，而不是用強行表決，不顧歲出重大的增加，也不顧增加預算，而讓政府的財政失去永續經營的重大方向。