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▲梁家輝為參加金雞獎前往廈門，在高鐵站被目擊靠著行李箱打瞌睡。（圖／翻攝自微博）

68歲香港影帝梁家輝，近日為出席第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮而前往廈門，還被網友目擊獨自現身中國高鐵站搭車，只見他身邊沒人陪同、完全無排場，拖著大行李廂、背著大背包等車，還被捕捉累癱到坐在椅子上靠著行李箱打瞌睡，跟一般搭車的路人一樣，與他在銀幕上形象超反差。梁家輝近日被捕捉獨自現身中國高鐵站搭車，只見他穿著一身黑，帽子跟口罩都沒戴的毫無遮掩，身邊沒有任何助理或工作人員陪同，自己一個人背著大背包、拖著行李箱等車，還累到坐在椅子上靠著行李箱打瞌睡，完美變身一般搭車的路人，跟他銀幕霸氣形象差很多，還被大讚是「平民影帝」。事實上，梁家輝這次是為參加金雞獎頒獎典禮前往廈門，他以電影《捕風追影》中的反派「傅隆生」一角，首度入圍金雞獎的「最佳男主角」，曾五度拿下金像獎影帝的梁家輝，這次能否在金雞獎首度封帝，讓外界都非常關注。梁家輝於電影《捕風追影》中有許多動作戲，還與成龍激烈對打。據悉，梁家輝所有動作戲都親自上陣，非常敬業。而這次去參加頒獎典禮，還是趁拍攝《捕風追影2》的空檔出席，才剛結束將近兩個禮拜的繁忙拍攝行程，難免會有些疲憊。