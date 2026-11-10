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麥當勞「蛋捲冰淇淋鬆餅」爆紅！小編證實：早餐有賣冰

▲近期粉絲將麥當勞蛋捲冰淇淋夾進鬆餅吃，受到關注。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞蛋捲冰淇淋，早餐時段真的買得到。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS》記者開箱真實口感！推薦神級「豬肉」鹹甜吃法

建議糖漿可以不用淋太多，比較不容易吃膩；

▲記者開箱實測「蛋捲冰淇淋＋鬆餅＋豬肉」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲從下午茶甜點再升級成鹹甜組合。（圖／記者蕭涵云攝）

▲豬肉的鹹度意外平衡甜膩感。（圖／記者蕭涵云攝）

蛋捲冰淇淋「神級早餐」爆紅！麥當勞回應了

▲蛋捲冰淇淋「神級早餐」爆紅。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞早餐不只有滿福堡受歡迎，近期粉絲自製「蛋捲冰淇淋＋鬆餅」組合在Threads爆紅，搭配抹奶油、淋糖漿變成罪惡美食，簡直就是熱量炸彈，很多人意外原來早上時段就有賣冰。《NOWNEWS今日新聞》記者今（10）日購買實測，開箱真實口感吃起來其實很療癒，推薦可以搭配香煎豬肉，鹹甜神級吃法意外解膩。你只會吃麥當勞滿福堡當早餐嗎？近期，有粉絲分享「我只能說 麥當勞的鬆餅+冰淇淋無敵啊」，自製罪惡美食組合在Threads爆紅，被吸引的網友大讚「很有創意耶！ 感覺好好吃」、「很適合螞蟻人」、「沒想過麥當勞可以這樣搭」。眾人還發揮創意表示，「加個薯餅夾進去更罪惡」、「每一層鬆餅上都抹一層冰淇淋 然後疊起來變千層。」更有內行人透露，「把冰淇淋倒上去 然後餅乾另外捏碎撒上去也很好吃」，原來不少民眾已經都這樣吃過。並引來網友敲碗「能不下午也賣個鬆餅？我早上吃不了冰淇淋啊」，留言區一片歡樂。《NOWNEWS今日新聞》記者今早也到門市餐廳購買實測，先嘗試「蛋捲冰淇淋＋鬆餅」，分別抹入奶油、淋上糖漿，覺得太甜的話，可以搭配熱咖啡。有預感這個組合會偏甜，記者購買時便是選擇有香煎豬肉與薯餅的套餐，連家人在旁都忍不住來要一口吃吃看，雖然內心覺得很罪惡、但的確心情好療癒。不過記者查詢麥當勞官網，建議大家淺嚐即止，也最好避免額外攝取含糖飲料的熱量。對於早餐時段販售蛋捲冰淇淋引起關注，