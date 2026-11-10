麥當勞早餐不只有滿福堡受歡迎，近期粉絲自製「蛋捲冰淇淋＋鬆餅」組合在Threads爆紅，搭配抹奶油、淋糖漿變成罪惡美食，簡直就是熱量炸彈，很多人意外原來早上時段就有賣冰。《NOWNEWS今日新聞》記者今（10）日購買實測，開箱真實口感吃起來其實很療癒，推薦可以搭配香煎豬肉，鹹甜神級吃法意外解膩。
麥當勞「蛋捲冰淇淋鬆餅」爆紅！小編證實：早餐有賣冰
你只會吃麥當勞滿福堡當早餐嗎？近期，有粉絲分享「我只能說 麥當勞的鬆餅+冰淇淋無敵啊」，自製罪惡美食組合在Threads爆紅，被吸引的網友大讚「很有創意耶！ 感覺好好吃」、「很適合螞蟻人」、「沒想過麥當勞可以這樣搭」。
眾人還發揮創意表示，「加個薯餅夾進去更罪惡」、「每一層鬆餅上都抹一層冰淇淋 然後疊起來變千層。」更有內行人透露，「把冰淇淋倒上去 然後餅乾另外捏碎撒上去也很好吃」，原來不少民眾已經都這樣吃過。
釣出麥當勞小編說：「最近早餐時段蛋捲冰淇淋銷量特別好，有人有頭緒嗎？」並引來網友敲碗「能不下午也賣個鬆餅？我早上吃不了冰淇淋啊」，留言區一片歡樂。
《NOWNEWS》記者開箱真實口感！推薦神級「豬肉」鹹甜吃法
《NOWNEWS今日新聞》記者今早也到門市餐廳購買實測，先嘗試「蛋捲冰淇淋＋鬆餅」，分別抹入奶油、淋上糖漿，實際吃起來的真實口感，就像下午茶常見的冰淇淋鬆餅組合，建議糖漿可以不用淋太多，比較不容易吃膩；覺得太甜的話，可以搭配熱咖啡。
有預感這個組合會偏甜，記者購買時便是選擇有香煎豬肉與薯餅的套餐，直接夾進豬肉一起吃，鹹甜風味意外很解膩。連家人在旁都忍不住來要一口吃吃看，雖然內心覺得很罪惡、但的確心情好療癒。
不過記者查詢麥當勞官網，早餐鬆餅3片319 Kcal、每支蛋捲冰淇淋145 Kcal，熱量其實不低，建議大家淺嚐即止，也最好避免額外攝取含糖飲料的熱量。
蛋捲冰淇淋「神級早餐」爆紅！麥當勞回應了
對於早餐時段販售蛋捲冰淇淋引起關注，麥當勞回覆《NOWNEWS今日新聞》表示：「麥當勞『蛋捲冰淇淋』一直是深受顧客喜愛的經典產品，很開心看到近期在社群上引發許多有趣討論，也感謝大家的支持與喜愛。」
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你只會吃麥當勞滿福堡當早餐嗎？近期，有粉絲分享「我只能說 麥當勞的鬆餅+冰淇淋無敵啊」，自製罪惡美食組合在Threads爆紅，被吸引的網友大讚「很有創意耶！ 感覺好好吃」、「很適合螞蟻人」、「沒想過麥當勞可以這樣搭」。
釣出麥當勞小編說：「最近早餐時段蛋捲冰淇淋銷量特別好，有人有頭緒嗎？」並引來網友敲碗「能不下午也賣個鬆餅？我早上吃不了冰淇淋啊」，留言區一片歡樂。
《NOWNEWS今日新聞》記者今早也到門市餐廳購買實測，先嘗試「蛋捲冰淇淋＋鬆餅」，分別抹入奶油、淋上糖漿，實際吃起來的真實口感，就像下午茶常見的冰淇淋鬆餅組合，建議糖漿可以不用淋太多，比較不容易吃膩；覺得太甜的話，可以搭配熱咖啡。
不過記者查詢麥當勞官網，早餐鬆餅3片319 Kcal、每支蛋捲冰淇淋145 Kcal，熱量其實不低，建議大家淺嚐即止，也最好避免額外攝取含糖飲料的熱量。
對於早餐時段販售蛋捲冰淇淋引起關注，麥當勞回覆《NOWNEWS今日新聞》表示：「麥當勞『蛋捲冰淇淋』一直是深受顧客喜愛的經典產品，很開心看到近期在社群上引發許多有趣討論，也感謝大家的支持與喜愛。」