我是廣告 請繼續往下閱讀

數據會說話！過夜遊客經濟效益為一日遊客4倍多

陳其邁無奈長嘆：市長會累死，還有很多事要做

國民黨高雄市長候選人柯志恩提出演唱會「高雄市民實名優先購票」構想，引發政壇熱議，也讓高雄市長陳其邁連續兩天被追問相關議題。陳其邁昨天才花了7分鐘詳細解釋，今（10）日再度被問到時，先是長嘆一聲，隨後僅用34秒回應，直言演唱會產業涉及複雜的運作機制與國際規範，還忍不住抱怨：「不要逼著市長每天要回應候選人突發奇想的政見。」柯志恩日前拋出演唱會「高雄市民實名優先購票」主張，認為高雄市民長期承受大型演唱會帶來的交通、噪音等影響，身為納稅人的在地居民，也應該享有相對應的實質回饋。她事後進一步解釋，這項構想並非要排擠外地觀光客，而是希望打造「演唱會經濟2.0版」，建議研議保留少部分票券，讓高雄市民享有優先購票權益。面對相關質疑，陳其邁昨天特地花了7分鐘說明演唱會經濟的產業效益，強調活動帶動的並非只有場館門票收入，更涵蓋旅宿、餐飲及觀光等完整產業鏈。根據高雄市府統計，今年截至8月，演唱會已創造約36億元觀光產值，旅宿業營收成長約48%，餐飲業也增加約10%，顯示對地方經濟的帶動效果。陳其邁也以一場15萬人次的演唱會為例，指出其中約有10萬人來自外縣市或國外，當中更有7萬多人選擇留在高雄過夜。以消費金額來看，一日遊旅客平均每人每日消費約1300元，過夜遊客則可創造約5700元經濟效益。他因此認為，候選人應先深入了解演唱會產業的運作模式及背後複雜性，再提出相關政策。同樣角逐高雄市長的民進黨候選人賴瑞隆則表示，演唱會購票機制必須尊重主辦單位，也要兼顧整體公平性，避免因特殊購票安排引發歌迷反彈。他提醒，針對國民黨提出的在地優先購票構想，相關配套必須再三審慎評估。不過，陳其邁今天再度遭媒體追問時，顯然已不想長篇大論。他先是長嘆一聲，接著表示市政工作相當繁忙，演唱會產業本身又有一定的複雜性，涉及產業遊戲規則及國際規範，隨後話鋒一轉，直言「不要逼著市長每天都要去回應一些，候選人突發奇想的這種想到哪裡的政見」，還稱這樣市長會累死，請大家給他一點時間，因為還有很多事情要做。