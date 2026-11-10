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2026年U23世界盃棒球賽小組賽近日火熱開打，中華隊在台灣時間今（10）日交手澳洲隊，比賽後段因澳洲球員疑似飆罵髒話，導致終場賽後列隊時，雙方當場隔空叫罵，差點演變成肢體衝突。在棒球國際賽上，雖然比較少出現「大場面」，但台灣卻有一次至今仍讓人印象深刻的比賽，那就是2008年八搶三奧運資格賽的台加之戰。當時主戰捕手葉君璋的一記昇龍拳，瞬間引爆現場球迷的情緒以及場上球員的衝突。時間拉回2008年3月10日，在台中舉行的奧運棒球最終資格排名賽（八搶三）中，中華隊與加拿大之戰堪稱台灣棒球史上最經典、張力最高的戰役之一。雙方在前段局數展開拉鋸，前3局戰成2：2平手，隨後加拿大在5、6局各下一城取得領先。關鍵6局下，中華隊展開絕地大反攻，其中高國輝一棒敲出逆轉戰局的3分全壘打，讓全場氣氛瞬間沸騰。然而，真正的高潮發生在比賽後段。在尚未實施「波西條款」（禁止本壘惡意衝撞）的年代，8局上半兩出局一、二壘有人時，加拿大代打擊出右外野平飛安打，二壘跑者凡歐斯川（Jimmy VanOstrand）試圖跑回本壘得分。此時右外野手「火哥」張建銘發動長傳本壘的美技，捕手葉君璋在主場本壘前順利觸殺跑者。跑者在衝回本壘時猛力衝撞葉君璋，葉君璋在倒地翻滾、死死握住球完成出局數後，起身後難掩滿腔怒火，直接朝對手揮出一記霸氣的「昇龍拳」振臂歡呼，並作勢將球丟向加拿大隊。張建銘隨後也為聲援隊友，朝加拿大休息室飆罵F開頭的髒話。瞬間，雙方板凳全部清空，球員全湧上球場對峙。看台上的兩萬名球迷情緒激動，紛紛將寶特瓶與加油棒丟進場內，場面險些失控。比賽在中斷10多分鐘後重新展開，最終中華隊成功守住勝果，也為後續順利取得北京奧運門票奠定關鍵基礎。賽後凡歐斯川解釋當時球隊落後，自己只是採取棒球規則上合理的衝撞，靠近捕手單純是想問候對方。葉君璋則坦言當下只想提升士氣，丟球是基於換局考量並無挑釁意圖；罵出國際髒話的張建銘直言不解跑者已差好幾步為何還要做出激烈衝撞。除了2008年的經典本壘衝撞外，國際棒壇在不同年代也經常上演因小動作或言語挑釁引爆的板凳衝突。與這次台澳之戰相同的U23棒球賽在2024年時也曾爆發過衝突，只是主角換成了委內瑞拉與韓國。2024年U23預賽委內瑞拉對韓國時，委國跑者在二壘跑壘過程中，故意抬高腳亮釘鞋直踹韓國二壘手的腳踝，試圖破壞雙殺守備。導致該名球員被鏟倒後當場痛苦翻滾，起身後雙方球員立刻推擠衝撞、互相推擠揮拳，板凳全部清空。事後大會（WBSC）認定該滑壘為惡意攻擊行為，直接對該名委內瑞拉選手祭出禁賽4場的重罰。