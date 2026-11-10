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科技業缺工高居產業之冠 過半企業認為是少子化導致

科技業人才緊縮 高階研發、技術主管年薪中位數逼近200萬

全球AI競爭白熱化，從美中科技角力、先進晶片供應鏈布局，人工智慧已成為各國科技競爭與產業升級的核心戰場。面臨技術跟供應鏈的競爭、挑戰，人才爭奪戰也日益嚴峻，根據1111人力銀行統計，科技業缺工問題達各產業之冠；在待遇方面，以碩士畢業新鮮人為例，數位IC設計工程師起薪約6萬5000至7萬5000元。輝達執行長黃仁勳因婚外情事件，更捲入疑似中國情報滲透風波，引發美國國安疑慮，也凸顯先進晶片與AI技術的戰略重要性。台灣身為全球半導體供應鏈的重要基地，也面對了日益嚴峻的人才爭奪戰。根據1111人力銀行統計，今年10月AI相關工作機會逼近3.9萬筆，較去年同期大增46%，顯示就業市場AI人才需求持續升溫。其中又以電子科技、資訊、軟體及半導體產業最火燙。人力銀行指出，值得注意的是，隨著生成式AI應用導入各產業，人才需求已不再侷限於軟體開發及資料分析，更逐步延伸至晶片設計、製程整合、系統應用及跨領域技術人才。不過，台灣人才供給卻面臨人口結構性壓力。根據經濟部資料，2025年台灣出生人數降至10.8萬人，創歷年新低，工作年齡人口占比也持續下滑，未來也將逐步影響理工科系人才培育及整體勞動力，使得人才來源持續縮減。1111人力銀行執行董事陳曉蓁指出，台灣科技產業目前面臨雙重人才瓶頸，一方面是AI、半導體先進製程及IC設計等高階專業人才供不應求；另一方面，少子化也讓基層生產線招募難度提高，過去科技業缺工多集中在特定專業職務，如今已從高階研發、製程工程師延伸至設備維護、技術員及生產線人力，顯示科技產業人才供需失衡正逐漸擴大。根據1111人力銀行公布的「企業晉用研發替代役滿意度調查」也顯示，科技業缺工問題評分達6.45分，高居各產業之冠。進一步分析缺工原因，54.5%企業認為少子化造成就業人口減少，46.6%認為求職者就業意向改變，42.4%指出國際大廠挖角造成人才流失，另有37.5%認為理工人才培育供不應求。科技業缺工並非單純的職缺增加，而是人口結構、人才培育速度與國際人才競爭多重因素交互影響的結果。陳曉蓁指出，台灣半導體產業具備全球競爭優勢，但當國際科技大廠持續擴大AI布局，各國對半導體人才的需求同步增加，人才競爭已不再侷限於國內企業之間。尤其科技大廠具備薪資競爭力與資源優勢，容易吸引優秀人才，讓中小型企業面臨更大的招募壓力。企業若要避免人才持續流失，除了提高薪資，也必須從獎金制度、員工福利、職涯發展及工作環境等面向強化留才措施。從科技人才的薪資行情來看，1111人力銀行發言人曾仲葳表示，數位IC設計是半導體產業中薪資成長相當亮眼的職涯領域之一。以碩士畢業新鮮人為例，數位IC設計工程師起薪約6萬5000至7萬5000元，具備3年左右工作經驗後，月薪可提升至8萬至10萬元，年薪突破百萬元並不罕見。若進一步累積技術實力、專案經驗及管理能力，進入高階研發職務或擔任技術主管，年薪中位數可望逼近200萬，因而成為近年極為熱門的職涯選項。面對科技產業人才供給逐漸緊縮，曾仲葳建議，企業應加速建立長期人才培育機制，提早接觸電機、電子、資工及相關理工科系學生；同時也應適度擴大招募科系與跨領域人才來源，讓非傳統資訊背景人才，也能透過專業訓練後投身AI應用及科技產業。陳曉蓁強調，AI競爭的核心不只是晶片技術與算力，更是人才競爭，台灣若要持續掌握全球半導體及AI供應鏈優勢，必須正視基層技術人力短缺問題，從教育端、企業端到政府政策共同建立人才培育與留任機制，才能將半導體產業優勢轉化為長期競爭力。