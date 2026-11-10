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NBA洛杉磯湖人隊今（10）日作客出戰亞特蘭大老鷹隊，唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟32分、8籃板、10助攻、5抄截與2阻攻的神級全能數據，帶領紫金軍團以124：114力克老鷹豪取6連勝。此役唐西奇不僅超越傳奇名宿賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與魔術強森（Magic Johnson），成為湖人創隊79年隊史首位「多次」單場繳出至少30分5助攻5抄截2阻攻的球員，本季前10場累計狂砍383分更正式超越巴里（Rick Barry），締造自1962-63賽季張伯倫（Wilt Chamberlain）之後、睽違64年NBA開季前10戰最高得分神蹟。自1947年正式定名「湖人」以來，洛杉磯湖人隊歷經長達79年的輝煌隊史，孕育出無數歷史級巨星；然而唐西奇披上紫金戰袍後僅僅用了10場比賽，便改寫了這座豪門的歷史。根據數據媒體《Novig》統計，唐西奇此役繳出32分、10助攻、5抄截與2阻攻，成為湖人隊史79年來第一位能「多次」在單場比賽中至少斬獲「30分、5助攻、5抄截、2阻攻」的球員；在湖人浩瀚的隊史長河中，即便強如賈霸與魔術強森，生涯在湖人隊史也各自僅達成過1次這項鬼神數據，唐西奇卻在轉戰洛城後的短短10場內兩度達陣，展現前所未見的攻守全能影響力。唐西奇本賽季的得分破壞力同樣達到載入史冊的巔峰境界。加上今日斬獲的32分，唐西奇在開季前10場比賽中累積總得分已高達383分，正式超越傳奇射手巴里在1966-67賽季所締造的381分紀錄，成為NBA自1962-63賽季「上古神獸」張伯倫（當時狂砍529分）之後，長達64年以來開季前10場比賽總得分最高的球員！此外，唐西奇本場命中3記三分球，生涯例行賽三分命中總數正式超越奈許（Steve Nash），獨居NBA歷史三分榜第40位。本場比賽面對賽前處於4連勝的老鷹隊，唐西奇一開局便遭遇對手無死角的重點協防與雙人包夾。儘管老鷹成功限制了唐西奇的外線準星，但唐西奇利用極具威脅的「引力」頻頻為隊友創造絕佳空檔，半場便繳出14分4籃板8助攻4抄截1阻攻的全面身手，率領湖人半場取得68比57領先；下半場紫金軍團頂住老鷹一哥強森（Jalen Johnson）率隊的反撲，全隊打出5人得分上雙的團隊火力，馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）挹注23分8籃板、凱斯勒（Walker Kessler）貢獻21分10籃板，徹底瓦解老鷹防線。隨著詹姆斯（LeBron James）遠走費城，湖人由唐西奇與里夫斯組成的新雙核展現出強大統治力。前一戰里夫斯狂轟43分率隊攻克底特律，今日則由歸隊的唐西奇接棒主宰，湖人雙槍即便輪流休戰依舊勢如破竹豪取6連勝，唐西奇更用一連串比肩張伯倫與刷新湖人79年隊史的傳奇數據，正式向全聯盟宣告新一代紫金王朝的降臨。