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民進黨台北市長沈伯洋今（10）上午原定要赴台北花市掃街，卻因身體狀況臨時喊卡。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄透露，上午與沈伯洋通電話時聲音「沙沙的」，但沈因為年紀輕、身體恢復快，早上讓其休息，相信身體能自然恢復。對於沈伯洋身體狀況，莊瑞雄受訪時透露說，他上午9時41分打給沈伯洋，查證怎麼暫停行程，「我聽到這匹在台北市狂飆的帥馬，沙沙的聲音，我聽起來聲音很沙啞、喉嚨使用過度」，早上先讓他休息一下，中午就會來程序委員會。媒體關切沈伯洋僅休息半天足夠嗎？莊瑞雄提到，候選人對其身體狀況最清楚，沈伯洋要把身體先照顧好，競選團隊也對沈的身體非常關心，「偏偏這匹帥馬，身體就是這麼的健康、就是這樣的充滿活力」。莊瑞雄笑稱，若像沈伯洋這樣，他可能要恢復兩天，人家年輕又帥又有活力，充滿戰鬥意志，沈覺得再繼續拚戰下去，會達到想要的成果、是充滿戰鬥力的，「年紀輕，可能身體的恢復的狀況會很快，不用去祝福他，沈的身體會自然療癒」，中午大家看到沈的時候，能聽聽看沈的聲音復原的狀況如何。