「荒謬大師」沈玉琳竟然變成3D遊戲主角，還親自坐在電腦前玩自己！台灣獨立遊戲開發者「魚羊做遊戲」，先前才因自製《烏龍派出所》遊戲《釣馬子高手》在網路上掀起討論，近日又推出全新作品「沈玉琳模擬器」，甚至在其中加入「老保母泡澡」經典哏。有趣的是，沈玉琳本人還親自上手試玩，讓創作者忍不住自嘲：「玉琳哥自己玩的辛酸畫面流出」，荒謬程度完全不輸沈玉琳的綜藝節目。
沈玉琳真的變成遊戲角色！本尊親自試玩「沈玉琳模擬器」
台灣獨立遊戲開發者「魚羊做遊戲」近日分享最新作品，透露自己人生第一次登上電視節目，就製作了一款「沈玉琳模擬器」，從公開畫面可以看到，遊戲將沈玉琳變成身穿酒紅色西裝、戴著招牌眼鏡的3D角色，玩家可以操控他在充滿霓虹燈的攝影棚內四處走動，還能拿起獎盃、坐在椅子上，甚至與場景中的物品互動。
其中最荒謬的設計，就是把「老保母泡澡」做成遊戲玩法！玩家可以操控沈玉琳走到浴缸旁，畫面隨即出現「泡澡」選項，按下後就能看到沈玉琳與老保母一起坐進浴缸，直接把流傳十多年的經典綜藝笑話變成遊戲畫面。
更有趣的是，沈玉琳本人也親自玩到了這款遊戲。魚羊公開幕後影片，只見沈玉琳坐在筆記型電腦前，專心操作遊戲中的自己，讓創作者忍不住打趣寫下「玉琳哥自己玩的辛酸畫面流出」。不過，目前這款遊戲尚未公布下載方式及推出日期。
「老保母泡澡」是什麼哏？沈玉琳一句話讓潘若迪解釋十多年
至於遊戲中出現的「老保母泡澡」，其實是沈玉琳與潘若迪之間的經典笑話。當年沈玉琳在《康熙來了》爆料稱，潘若迪與家中的老保母「阿蓮」一起泡澡，甚至還會在浴室裡對唱黃梅調。沈玉琳講得繪聲繪影，主持人、來賓笑成一團，沒想到這段故事越傳越廣，連潘若迪的父親、岳父母及大樓管理員都曾信以為真。
儘管潘若迪多年來始終強調，自己根本沒有跟老保母一起泡澡，一切都是沈玉琳為了節目效果編出來的故事，偏偏這個哏實在太經典，即使過了十多年，沈玉琳還是三不五時拿出來調侃好友。
今年第61屆金鐘獎頒獎典禮上，沈玉琳奪下綜藝節目主持人獎，在台上感謝潘若迪陪伴自己度過生病時光時，竟然又提到老保母泡澡，讓原本感人的得獎感言又變成爆笑現場。如今這段荒謬故事，真的成真並且在3D遊戲中呈現。
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台灣獨立遊戲開發者「魚羊做遊戲」近日分享最新作品，透露自己人生第一次登上電視節目，就製作了一款「沈玉琳模擬器」，從公開畫面可以看到，遊戲將沈玉琳變成身穿酒紅色西裝、戴著招牌眼鏡的3D角色，玩家可以操控他在充滿霓虹燈的攝影棚內四處走動，還能拿起獎盃、坐在椅子上，甚至與場景中的物品互動。
其中最荒謬的設計，就是把「老保母泡澡」做成遊戲玩法！玩家可以操控沈玉琳走到浴缸旁，畫面隨即出現「泡澡」選項，按下後就能看到沈玉琳與老保母一起坐進浴缸，直接把流傳十多年的經典綜藝笑話變成遊戲畫面。
「老保母泡澡」是什麼哏？沈玉琳一句話讓潘若迪解釋十多年
至於遊戲中出現的「老保母泡澡」，其實是沈玉琳與潘若迪之間的經典笑話。當年沈玉琳在《康熙來了》爆料稱，潘若迪與家中的老保母「阿蓮」一起泡澡，甚至還會在浴室裡對唱黃梅調。沈玉琳講得繪聲繪影，主持人、來賓笑成一團，沒想到這段故事越傳越廣，連潘若迪的父親、岳父母及大樓管理員都曾信以為真。
儘管潘若迪多年來始終強調，自己根本沒有跟老保母一起泡澡，一切都是沈玉琳為了節目效果編出來的故事，偏偏這個哏實在太經典，即使過了十多年，沈玉琳還是三不五時拿出來調侃好友。
今年第61屆金鐘獎頒獎典禮上，沈玉琳奪下綜藝節目主持人獎，在台上感謝潘若迪陪伴自己度過生病時光時，竟然又提到老保母泡澡，讓原本感人的得獎感言又變成爆笑現場。如今這段荒謬故事，真的成真並且在3D遊戲中呈現。