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台北股市今（10）日延續跌深反彈氣勢，在美股四大指數全面走揚、國安基金授權視情況進場護盤，以及金管會限空措施上路等因素帶動下，早盤買氣持續升溫，開盤後漲勢進一步擴大，加權指數一度站回4萬3千點大關。台達電（2308）繼前一交易日攻上漲停後，今日再度亮燈，日月光投控（3711）也同步攻上漲停，聯發科（2454）漲幅逾8%，大型電子權值股成為推升盤勢的重要力量。觀察權值股表現，台達電開盤即攻上1,275元漲停價，繼9日收漲停後，連續第2個交易日亮燈；日月光投控盤中也攻上617元漲停價，上漲56元，漲幅9.98%。聯發科截至上午9時40分報4,030元，上漲305元，漲幅8.19%；台積電（2330）報2,270元，上漲35元，漲幅1.57%。鴻海（2317）則於開盤報244元，較前一交易日收盤上漲5元。五大電子權值股開盤聯袂走揚，帶動市場人氣回溫。依證交所最新市值，台積電以57兆9588億元排名第一，其次依序為聯發科5兆9784億元、鴻海3兆3641億元、台達電3兆131億元、日月光投控2兆5178億元。回顧前一交易日，台股9日加權指數收在41,661.70點，大漲1,960.06點，漲幅4.93%。台積電、聯發科、台達電及日月光投控等大型電子股同步走強，市場在連續重挫後出現明顯反彈。政策面方面，國安基金11月6日召開第131次臨時委員會議，決議授權執行秘書視市場情況動用資金執行安定市場任務，為成立以來第10次獲授權進場護盤。金管會則自11月9日起實施5項穩定市場措施，包括將盤中借券賣出委託數量上限由前30個營業日日均成交量的30%調降至3%，並將上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%提高至130%。