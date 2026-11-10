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▲環團為抗議經濟部、中油，對著經濟部圖片丟擲淤泥。（圖／記者鍾泓良攝影）

抵禦強浪、颱風 中油：南防波堤仍有興建必要

環保團體「搶救大潭藻礁行動聯盟」今（10）日到經濟部抗議，認為中油宣稱第三天然氣接收站並未影響到到藻礁生態，但事實是工程造成淤泥汙染，讓一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」受到破壞，殼狀珊瑚藻覆蓋率下滑，要求針對淤泥、南防波堤應否停工舉辦協調會，並移除18個暫置沉箱。經濟部國營司回應，將在1週內回覆，決定協調會時間。2021年舉行的「珍愛藻礁」公投，討論是否同意中油三接遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？最終以51%不同意票超過48%的同意票未通過。中油後續採取外推455公尺方案，2025年11月正式供氣。然而，經過多年環團仍發現藻礁受到破壞，並未如中油所言，推動三接生態保育。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，團體目前已經召開156場記者會，經濟部不應該再呼嚨民眾，如果沒有辦法達成真正的環境保護，接下來就會到總統府找總統賴清德。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，三接規劃在生態敏感的海域開發47.08公頃人工設施，相當於1121 座標準籃球場的大小，造成藻礁生態系嚴重受損，如今三接已經運轉超過一年，認為無須再開發南防波堤，並且移除G1、G2區18個暫置沉箱，避免損害擴大。出面受理陳情書的國營司專門委員邱萬金表示，面對環團訴求，將會研議辦理，並且適時對外說明，預估會在一週內回覆召開協調會時間。中油日前則回覆，三接自規劃建站迄今皆嚴格遵守環評承諾，並持續投入生態調查、監測與棲地維護等各項保育工作。三接未開發區域更於2026年獲海洋委員會首波海洋有效保育區認證。長期追蹤監測殼狀珊瑚藻覆蓋率變化及一級保育類柴山多杯孔珊瑚的生存情形、數量與分布，也同時守護小燕鷗等二級保育類野生動物，持續掌握各物種棲地變化與生態動態。中油強調，南防波堤主要功能在於抵禦季節性強烈西南浪與颱風衝擊，考量臺灣海峽天候變化快速，建造完整南防波堤可提供液化天然氣卸收船泊靠、現場作業人員及港埠設施更完善的防護，並維持觀塘港域穩定，仍有興建必要性。