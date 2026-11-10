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桃園市長選戰最新民調出爐！信民協會今（10）日公布調查結果，現任市長、國民黨候選人張善政獲36.9%支持度，領先民進黨候選人黃世杰的32.8%，雙方差距4.1個百分點。不過，真正拉開差距的是當選看好度，張善政高達56.4%，黃世杰僅14.8%，足足相差41.6個百分點。民調專家戴立安也指出，桃園選情目前並不熱絡，黃世杰在選民間的「知名度」仍有待提升。在市長適任度方面，張善政同樣占據上風，調查顯示，有53.5%的桃園市民認為張善政適合擔任市長，25.4%認為不適合；黃世杰則有36.9%獲得適任肯定，18.2%認為不適合，另有高達45%民眾無法明確表態。進一步交叉分析發現，國民黨支持者中有91.9%肯定張善政的市長適任度，民進黨支持者認為黃世杰適合擔任市長的比例則為74.1%。至於兩人的選戰支持度，張善政以36.9%領先黃世杰的32.8%。交叉分析顯示，在50至59歲、專科及研究所學歷族群，以及民眾黨支持者、泛藍與中立選民當中，張善政的支持度都明顯高於黃世杰，顯示張善政除了掌握基本盤，在部分中間及其他政黨支持者中也具有優勢。然而，當選看好度的差距更為驚人，張善政獲得56.4%民眾看好能夠連任，黃世杰僅有14.8%，兩人相差41.6個百分點。若進一步從政黨傾向分析，各政黨支持者普遍看好張善政勝出，即使是民進黨支持者，也有51.4%認為張善政較有機會當選，反映出張善政在選民心中的勝選形象相對鮮明。此次民調為信民協會委託戴立安負責問卷設計與分析，由畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查對象為設籍桃園市、年滿20歲的民眾，調查時間為11月4日至11月6日，共成功訪問1074人，其中住宅電話751人、行動電話323人，在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3個百分點。