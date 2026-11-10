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「中間換人吃抓不到」？吃buffet出場回來沒驗身分爆討論

不會像夜店一樣進出蓋章驗證，走出去上廁所回來時也沒過問

▲近日有老饕熱烈討論，透露自己觀察到buffet餐廳每次開放進場之後，如果中場離開再回來也沒有人會再確認是否是座上用餐民眾，好奇如果「中間換人接力吃」會不會被發現？（圖／新竹喜來登提供）

buffet員工公開上班內幕！一堆人偷打包、換人吃通通都抓得到

「之前有團體來用餐，其中一個位置突然拿了一組新餐具，其他人都已經在吃甜點水果時，就看到那個人拼命吃鹹食，後來觀察有9成把握之後就通報主管，果不其然真的換了一個新的人來馬上被抓包」、「只能跟你說不要嘗試，有專櫃人員偷換人吃被我們調監視器抓包，當場殺她們措手不及。」

「你各位真的不要以為你們做一些偷雞摸狗的事情店員不知道，只是都很懶得勸而已，包飲料包甜點的都超明顯好嗎？」

▲buffet員工透露，不管是接力換人吃還是偷打包東西其實都抓得到，過去就有許多實例。（圖／記者葉盛耀攝）

buffet員工分區服務制度超明確！太蕭貪恐怕遭店家提告詐欺罪

通常在你入座之後就會有專屬的服務員負責特定的區塊，不定時還會來詢問你：「今天用餐還可以嗎？」也會介紹自己說：「我是今天的服務員XXX」，這種buffet餐廳的分區工作其實都非常明確。

店家也還是可以報案提告詐欺，且詐欺罪屬於公訴罪，民眾可萬萬不要為了省一千多元吃上刑事責任。

buffet吃到飽餐廳因為選擇食材眾多，加上用餐時間很長，成為許多三五好友愛去的聚餐首選，然而近日有老饕熱烈討論，透露自己觀察到buffet餐廳每次開放進場之後，如果中場離開再回來也沒有人會再確認是否是座上用餐民眾，好奇如果「中間換人接力吃」會不會被發現？結果許多buffet餐廳員工都出面坦言，不僅會記下客人長相，用對講機隨時通報，過去就曾經有人這樣做過，當場抓他們一個措手不及。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「心裡一直有個疑惑，每次去吃旭集跟島語，，那如果我訂兩位，吃完一小時後兩個人出去上廁所，然後再換另外兩個人進來吃，等於四個人吃只付兩個人的錢，會被發現嗎？」貼文曝光後，不少老饕紛紛回應、「是也不用蕭貪到去違法，你想得到的店家都想得到，當然會發現」、「是覺得不要再有這種消貪的想法，到時候一堆善意制度都被改掉，不要當害群之馬」。然而留言區也釣出大量的buffet員工出面分享經驗，透露：「每個服務生都有自己負責的區域，還有收拾餐盤的人也都會記得客人長相」、也有不少員工也提到：、「你們各位在餐廳裡面偷汽水、偷茶包、偷打包餐點，我們都知道，只是懶得阻止而已啦」、「有時候看監視器，那種偷打包甜點、拿保溫杯裝飲料的都有被拍到好嗎，真的不要再蕭貪了各位。」《NOWNEWS》記者自己吃buffet經驗眾多，以饗賓集團為例，包括旭集、饗饗等，加上收拾餐桌的人不斷來回走動，一個餐期動輒2小時至4小時都有，只負責一個區塊非常容易就能夠看出座位上的人有沒有不同。提醒民眾千萬不要有這種奇怪的想法，也別以為當下沒抓到就沒事，如果事後調閱監視器發現有這種「接力吃」的情況，