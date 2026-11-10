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▲「金車股份有限公司」報驗印尼進口咖啡生豆農藥超標。（圖／食藥署提供）

食藥署今（10）日公布邊境檢驗不合格品項，其中由業者「福隆廣運貿易有限公司」報驗中國絨螯蟹，檢出「戴奧辛超標」，此批必須退運或銷毀。另外，「金車股份有限公司」自印尼進口的咖啡生豆則是殘留「殺蟲劑超標」，須退運或銷毀。食藥署今日公布最新邊境查驗共計9項不合格。由輸入業者「金車股份有限公司」報驗的印尼 咖啡生豆，檢出殘留農藥加保利0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑 加保利在咖啡生豆為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.02ppm，這批咖啡生豆總計20000公斤須退運或銷毀。食藥署針對「金車股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另外，輸入業者「福隆廣運貿易有限公司」報驗的中國中華絨螯蟹，檢出戴奧辛每克濕重4.1皮克，依據「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為每克濕重3.5皮克，這批中華絨螯蟹7千公斤必須退運或銷毀。食藥署已經從96年7月3日起，在邊境針對中國的中華絨螯蟹採逐批查驗，抽驗比例為100%。