東北季風持續影響，中央氣象署發布12縣市強風特報，局部地區恐出現8級以上陣風，氣象署預報員李孟軒表示，今晚至明晨（11月10日至11月11日）北部及宜花低溫下探15度，周四、周五（11月12日至11月13日）東北季風減弱，各地高溫回升至27至31度，不過周末（11月14日至11月15日）水氣再增多，桃園以北及宜花東降雨機率提高，提醒民眾留意天氣變化。
北台灣白天高溫僅20度 今晚低溫再探15度
李孟軒說明，今天白天，桃園以北、宜蘭高溫只有20度左右，竹苗及花蓮22至23度，中南部及台東24至25度；降雨方面，迎風面桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，不過雨勢沒有昨天大，台東、恆春半島也有零星下雨機會，新竹以南則為多雲到晴的天氣。
李孟軒提醒，今晚至明晨仍會有一波偏低的氣溫影響各地，中部以北、宜蘭和花蓮17至19度左右，局部空曠地區仍要注意15至17度低溫，嘉義以南、台東低溫約19至21度。
12縣市警戒 8級強風特報
氣象署目前持續發布「強風特報」，今明兩天，提醒「新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣」，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
李孟軒指出，明天天氣與今天類似，桃園以北、宜蘭和花蓮有迎風面降雨，台東、恆春半島有些降雨機會；不過氣溫略微回升，桃園以北、宜蘭及花蓮23至25度，新竹以南和台東26至28度。
周四、周五回暖放晴 周末北東變天
李孟軒提及，周四、周五東北季風減弱，全台明顯回暖，西半部高溫27至31度，東半部25至29度，各地多雲到晴，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。
周六、周日偏東風為主，不過水氣增多，桃園以北、宜花東的降雨機率再次提高，西半部維持多雲到晴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李孟軒說明，今天白天，桃園以北、宜蘭高溫只有20度左右，竹苗及花蓮22至23度，中南部及台東24至25度；降雨方面，迎風面桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，不過雨勢沒有昨天大，台東、恆春半島也有零星下雨機會，新竹以南則為多雲到晴的天氣。
李孟軒提醒，今晚至明晨仍會有一波偏低的氣溫影響各地，中部以北、宜蘭和花蓮17至19度左右，局部空曠地區仍要注意15至17度低溫，嘉義以南、台東低溫約19至21度。
氣象署目前持續發布「強風特報」，今明兩天，提醒「新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣」，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
李孟軒指出，明天天氣與今天類似，桃園以北、宜蘭和花蓮有迎風面降雨，台東、恆春半島有些降雨機會；不過氣溫略微回升，桃園以北、宜蘭及花蓮23至25度，新竹以南和台東26至28度。
李孟軒提及，周四、周五東北季風減弱，全台明顯回暖，西半部高溫27至31度，東半部25至29度，各地多雲到晴，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。
周六、周日偏東風為主，不過水氣增多，桃園以北、宜花東的降雨機率再次提高，西半部維持多雲到晴。