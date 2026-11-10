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NBA洛杉磯湖人隊日前作客底特律活塞隊主場，在當家球星唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，二當家里夫斯（Austin Reaves）隻手遮天狂砍生涯新高的43分，率領紫金軍團以121：116險勝對手；然而比賽上半場卻爆發極具戲劇性的場邊衝突，一名坐在底線第一排的活塞球迷在暫停時頻頻叫囂挑釁嗆聲「打我啊！」，惹得里夫斯直接離開板凳席大步走向觀眾席，與該名球迷「近距離貼臉對峙」長達近一分鐘，當面怒質問對方：「你到底是有什麼問題？」火爆畫面在社群媒體上引發瘋傳。這起引發全美熱議的火爆插曲發生在第二節倒數不到10秒、球場進入死球暫停期間。現場畫面清楚顯示，一名坐在底線場邊席的活塞球迷情緒失控，不斷朝著湖人板凳席高聲咆哮叫罵，甚至口出狂言挑釁嗆聲「打我啊！有種打我！」原本已經走回替補席的里夫斯聽聞後毫不退讓，直接轉身離開板凳席大步走向底線，將臉直接湊到該名球迷面前進行近距離激烈對峙，怒斥反擊「你是有什麼問題？」，雙方火藥味濃烈互噴長達約一分鐘，所幸裁判與工作人員及時上前隔開，才未讓衝突進一步擴大。遭到主場球迷言語攻擊的里夫斯，隨後用最殘酷的方式在球場上完成復仇。全場轟下生涯新高43分、5籃板與4助攻的里夫斯，在終場前46秒兩隊激戰之際，於外線頂住巨大壓力手起刀落飆進奠定勝局的致命關鍵三分球；命中這記關鍵鎖定球後，興奮的里夫斯立刻轉身走向底線，霸氣伸出食指直直指向剛才對他叫囂挑釁的那位活塞球迷，並面帶微笑用力揮手向他做出「掰掰送客」的嘲弄手勢，成功用實力讓主場黑粉徹底閉嘴，成為笑到最後的贏家。賽後記者會上面對媒體大批圍剿詢問這段在網路上瘋傳的「貼臉互嗆」衝突，里夫斯展現一貫冷靜又帶點幽默的高情商，完全不願給對手更多炒作話題的機會。面對記者的追問，里夫斯只是聳了聳肩、嘴角帶著微笑簡短回應：「我完全不知道你們在說什麼。」