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金州勇士開季吞下3連敗後強勢反彈，一口氣拉出7連勝，38歲球星柯瑞（Stephen Curry）更以場均31.3分高居聯盟得分榜第2。不過，前NBA最佳第六人威廉斯（Lou Williams）仍不認為勇士已重返爭冠行列，直言「只是一段讓人感覺良好的童話故事」，更無情指出球隊的年齡老化、陣容深度短板與漫長傷病隱憂，到了球季後半段隨時可能全面崩盤。威廉斯近日登上FanDuel TV知名體育節目《Run It Back》暢談勇士近期戰局。他雖然肯定勇士在開季遭遇亂流後迅速穩住陣腳、攀升至西區前段班的韌性，但隨即話鋒一轉，提醒外界切勿因例行賽前10場的短期高潮而失去理智。「以勇士現在打出的戰績而言，這確實是一段令人感到欣慰的美好故事（feel-good story），」威廉斯毫不留情地分析指出：「但我們必須看清現實，現在的西區充滿了更加年輕、運動能力更強且陣容深度更厚的頂級強權，那些球隊在過去幾年積累了極為紮實的季後賽競爭經驗，這些殘酷的硬實力差距，都是金州接下來在漫長賽季中必須直接撞上的高牆。」威廉斯進一步強調，勇士目前確實展現了咬住爭冠梯隊的能力，但這一切完全建立在主力核心必須「維持百分之百健康」的極限脆弱前提下，「現在球隊內部還有太多問號沒有解答。金州現在確實還在競爭行列中，甚至就在領先集團附近，但當球季打到四、五個月後的深水區時，這份競爭力還有多少真實性？我個人抱持極大懷疑。」值得玩味的是，這並非威廉斯第一次公開看扁勇士。早在今年3月，威廉斯就曾鐵口直斷柯瑞「絕對不可能再以勇士球員的身份拿到任何一座NBA總冠軍」，甚至斷言勇士的王朝窗口已經徹底封閉，這支功勳球隊的歷史任務早已告一段落。然而，隨著勇士在開季觸底後展現出極具統治力的7連勝，威廉斯的態度雖然依舊保守，但發言語氣已悄然出現鬆動。他不再像過往那樣直接判定勇士出局，而是改口承認勇士「已經證明自己就在爭冠集團周邊」，只是仍需時間檢驗這套年邁陣容的續航力。