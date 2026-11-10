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近期股匯劇烈震盪，面對市場波動，資金配置更要兼顧穩定收益及運用彈性。台新新光金控子公司新光銀行推出臺、外幣優利定存專案，提供新臺幣及美元存款優惠利率，其中美元定存利率三個月期年利率可達5%，新臺幣一個月期定存年利率2.5%，協助客戶靈活規劃資金運用。新光銀行表示，此次推出的「新好利2新臺幣定存專案」，即日起至2026年11月30日止，境內自然人客戶以新資金參與此專案，單筆承作滿新臺幣100萬元，即可享新臺幣一個月期年利率2.5%的高利定存優惠；「新美利2外幣定存專案」，即日起至2026年12月30日止，針對與新光銀行往來總資產達等值新臺幣300萬以上之境內自然人客戶，以新資金參與此專案且單筆承作滿10萬美元，可享美元定存三個月期年利率5.0%優惠，境內自然人客戶單筆承作滿1,000美元，即可享美元定存六個月期年利率4.1%優惠，客戶可依資金規模及資產配置需求，選擇適合的定存方案。新光銀行指出，對於持續觀望市場行情、等待合適時機或是偏好穩健理財方式的客戶而言，定存仍是相較穩定的選擇。民眾在選擇優惠定存專案時，由於各家銀行規定有所不同，仍應留意各項產品條件，包括最低承作金額、承作額度上限、專案到期日、資金來源限制及適用對象等。新光銀行提醒，民眾於規劃定存產品前，宜先審慎評估個人或家庭的資金運用需求與未來財務安排，並可進一步向銀行洽詢相關產品內容，或諮詢專業理財人員，以利進行更符合自身需求的資產配置規劃。