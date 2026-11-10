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▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右二）近日捲入中國間諜疑雲。（圖／NOWNEWS攝影中心記者朱永強攝）

▲黃樂的社群帳號疑似在網路上流傳，她過去經常在朋友圈分享與黃仁勳的合照、一起出席飯局，雙方互動再度引發討論。（圖／翻攝自微博）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情後，交往對象黃樂（Alice Huang）的真實身分，成為兩岸三地媒體爭相挖掘的焦點。中國財經媒體《財新網》9日引述知情人士報導，黃樂約42歲，約20年前畢業於香港浸會大學傳理學院。鳳凰網財經、達摩財經等中國媒體也陸續起底她的金融與投資經歷。不過，她自稱曾任湖南衛視、央視記者的經歷，至今仍未獲得證實。黃樂的亮眼履歷究竟是真是假？是否是刻意打造的人設？引發外界熱議。據《財新網》報導，黃樂現年約42歲，約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀媒體管理碩士（MA in Media Management）。知情人士形容，黃樂有著典型湖南女孩的相貌，笑容很有感染力，個性大方、善談且具氣場，曾自稱有湖南衛視的工作經驗。報導指出，黃樂之後先後任職於匯豐（香港）私人銀行部、中信證券證券金融業務線，2015年轉入私募股權領域，2023年出任新加坡資料中心公司Megaspeed高管。據香港媒體報導，事件曝光後，黃樂已關閉微信朋友圈。鳳凰網財經旗下調查專欄《風暴眼》則以〈一通電話叫來黃仁勳，黃樂到底是誰？〉為題，對照工商登記、中國證券投資基金業協會資料、海關數據等，整理出黃樂的經歷：：匯豐（香港）私人銀行，擔任總裁助理或副總裁職務（各方說法不一）：中信證券證券金融業務線副總裁：上海和熙投資副總經理、執行董事，並擔任多檔基金的投資經理：Megaspeed董事總經理，約8個月後卸任董事，但此後仍以核心負責人身分出現不過，這篇報導也明確指出，黃樂任職湖南衛視、央視的經歷「沒有得到官方管道證實」，唯一的來源是私募排排網上的人物簡介。中國財經自媒體達摩財經則從資本面追查，指出黃樂與私募機構和熙投資、遊戲公司第七大道之間的關聯。據報導，第七大道2015年設立的子公司7Road International，在2023年出售給黃樂主導的「Huang Le Limited」，之後更名為Megaspeed；但僅僅8個月後，Huang Le Limited又出讓全部股權。報導也提到，工商資料顯示，黃樂2016年曾是和熙投資股東之一的股東，一年後退出持股，由一名同樣姓黃的人士接手；坊間傳聞兩人是姊妹，但報導強調，目前並無權威來源可證實。黃樂履歷中最受質疑的，是媒體經歷。據《紐約郵報》報導，黃樂在私募排排網的簡介中，自稱有4年媒體從業經歷，曾任湖南衛視、央視一套新聞記者。但《紐約郵報》向湖南衛視求證時，一名不願具名的主管表示，從來沒聽過這個人。記者查詢湖南衛視與央視官網，也找不到任何署名黃樂的報導。匯豐銀行與中信證券則都未回應媒體的置評請求。黃樂的身分究竟是真是假？綜合目前資訊，可以從3個面向來看：：她在和熙投資、第七大道與Megaspeed的角色，有工商登記、基金業協會資料與公司公告佐證，並非憑空捏造。：匯豐與中信證券的任職經歷，有中國財經媒體引述，但兩家機構都未證實。：湖南衛視主管表示沒聽過她，兩家電視台官網也查無紀錄，目前唯一來源是她自己提供的簡介。分析人士指出，電視台記者未必都會在官網留下署名紀錄，單憑一名主管的說法，不足以斷定她的媒體經歷造假；但這段經歷確實是整份履歷中最缺乏佐證的部分。若說她整個人都是「設定好的人設」，目前證據並不支持，但部分經歷是否經過包裝美化，仍有待進一步查證。對於黃樂被美方指為中國情報人員一事，中國外交部發言人郭嘉昆9日表示：「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙蔑抹黑。」美國情報官員雖指控黃樂替北京蒐集情報，但至今未公開具體證據，她也沒有遭到任何起訴。