中華隊目前2勝2敗，還存在晉級可能，但在A組形成大混戰局面下，因無緣提前搶下第3勝，唯一晉級之路就是明日預賽最終戰面對波多黎各，形成「非勝不可」生死戰，力拼先搶下第3勝的「晉級最低門檻」

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U23棒球世界盃A組戰績表

排名 球隊 勝 敗 1 澳洲 3 1 2 尼加拉瓜 2 1 3 波多黎各 2 2 3 中華隊 2 2 5 巴拿馬 1 2 6 捷克 1 3 ⚾ U23棒球世界盃11/11賽程



台灣時間 對戰組合 比賽場地 賽事重點說明 04:30 中華隊 vs. 波多黎各 馬納瓜國家主權球場 生死關頭關鍵戰！同排名的中華隊、波多黎各都要搶第3勝 08:30 澳洲 vs. 巴拿馬 馬納瓜國家主權球場 澳洲若贏球確定晉級，巴拿馬高機率淘汰 10:30 捷克 vs. 尼加拉瓜 馬納瓜國家主權球場 尼加拉瓜贏球高機率晉級！捷克則確定淘汰

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U23棒球世界盃中華隊賽況回顧

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U23棒球世界盃晉級賽制與規定：中華隊還有晉級機會嗎？

劇本一：中華隊輸給波多黎各

劇本二：中華隊贏波多黎各

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什麼是對戰優質率（TQB）？中華隊得多搶分、減少失分

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中華隊沒有退路 對波多黎各轉播資訊整理

U23棒球世界盃中華隊今（10）日凌晨0：4遭到澳洲隊完封，吞下預賽第2敗。，再與尼加拉瓜等國爭取前3名晉級名額。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中華隊U23棒球世界盃晉級態勢、賽程與分析。G1 VS捷克→5：2（贏）G2 VS尼加拉瓜→2：4（輸）G3 VS巴拿馬→3：1（贏）G4 VS澳洲→0：4（輸）晉級賽制：A、B組前3名晉級「超級循環輪（Super Round）」，並將預賽戰績帶入，最後2名爭奪冠軍戰績變為2勝3敗，在A組競爭極為激烈狀況下，2勝3敗很難擠進前3名，將落入7-12名的排名賽擊敗波多黎各，戰績升至3勝2敗，取得晉級資格的「最低門檻」，在澳洲先拿4勝情況下，中華隊可能與尼加拉瓜攜手搶下最後2張門票，若澳洲輸球，可最複雜情況可能形成多達4隊同為3勝2敗局面，屆時會比較對戰優質率（TQB）決定前3名。對戰優質率（TQB）公式計算＝（得分／總得分局數）－（失分／總守備局數）得失分關鍵：由於中華隊0：4被澳洲完封，使得TQB數據受到一定程度影響。因此在對陣波多黎各時，不僅要贏球，而且最好能盡可能贏多一點分數、降低失分，確保在比較TQB時佔據優勢。中華隊目前沒有任何退路，最後一場預賽對戰波多黎各必須拿下勝利，先取得3勝2敗，才能保有競爭優勢，並鎖定晉級超級循環賽機會。以下為您整理中華隊對戰波多黎各的比賽時間與轉播資訊：台灣時間：11月11日（星期三）04：30比賽地點：馬納瓜國家主權球場緯來體育台、緯來精采台、愛爾達體育4台（MOD）GetWin Sport YouTube、四季線上、公視+ELTA.TV、Hami Video、緯來體育台APP、MyVideo、WBSC官方OTT平台 GameTime（全球轉播）