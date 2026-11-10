連鎖牛排品牌「貴族世家」宣告跨足個人燒肉市場，全台首店落腳台北東區，最新消息宣布，將於11月12日開幕。主打每人最低199元起就能吃到100克肉的套餐，還享有自助吧吃到飽。「貴族世家個人燒肉」完整菜單曝光，更於臉書粉專貼出開箱影片，可看到豬肉片於網上炙烤畫面，也秀出餐廳的自助吧含有飲料、冰淇淋等，將可無限取用吃到飽。
「貴族世家個人燒肉」首店地址為大安區光復南路452號，店內將採一人一爐設計，預估可容納48個座位。最新消息確定將於11月12日正式開幕，餐價日前也搶先出爐，每人最低199元就可以吃到，最低價即是100克雞腿丁燒肉套餐，再加上自助吧吃到飽，價格實惠。當然另外也開放可以額外加點。提醒業者有設低消規定，每人需點一份套餐。
菜單品項包含有雞肉、豬肉、牛肉，總計有15款套餐，分為單品套餐8款、綜合套餐（不同種類肉品混合）7款，單品套餐肉品皆有100公克、200公克、300公克重3種選擇，價格落在199元至399元之間。
貴族世家個人燒肉也搶先拍攝開箱影片，已經在臉書粉專上搶先曝光，除了可以看到帶有豐富的油花在烤網上炙烤之外，還有鮮嫩的雞腿肉畫面，另外，餐廳現場也備有自助吧，湯品、冰品、飲料等都可無限自行取用。
🟡「貴族世家個人燒肉」店家資訊
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11:30~21:30
交通資訊：
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
優惠：「好評送鮑魚」活動，點套餐並於Google留下好評，即可獲得鮑魚 1顆，數量有限送完為止。
資料來源：貴族世家個人燒肉
完整菜單搶先看：
森森燒肉將開台南永華店 11月19日試營運
另外，台中起家的燒肉品牌「森森燒肉」，南部市場除了高雄中正店與台鋁店之外，也將進駐台南開設「森森燒肉台南永華店」，預計11月19日試營運，目前已開放線上訂位，11月14日可電話訂位。
發源自台中的森森燒肉，曾被網友們票選為「台中必吃4大燒烤店」，2023年也被Yahoo奇摩選入「10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，因為無限量供應的甜點各個精緻又給得大方不小氣，「森森燒肉」因此被網友戲稱為「被燒肉耽誤的甜點吃到飽店」。
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貴族世家個人燒肉也搶先拍攝開箱影片，已經在臉書粉專上搶先曝光，除了可以看到帶有豐富的油花在烤網上炙烤之外，還有鮮嫩的雞腿肉畫面，另外，餐廳現場也備有自助吧，湯品、冰品、飲料等都可無限自行取用。
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11:30~21:30
交通資訊：
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
優惠：「好評送鮑魚」活動，點套餐並於Google留下好評，即可獲得鮑魚 1顆，數量有限送完為止。
資料來源：貴族世家個人燒肉
完整菜單搶先看：
森森燒肉將開台南永華店 11月19日試營運
另外，台中起家的燒肉品牌「森森燒肉」，南部市場除了高雄中正店與台鋁店之外，也將進駐台南開設「森森燒肉台南永華店」，預計11月19日試營運，目前已開放線上訂位，11月14日可電話訂位。
發源自台中的森森燒肉，曾被網友們票選為「台中必吃4大燒烤店」，2023年也被Yahoo奇摩選入「10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，因為無限量供應的甜點各個精緻又給得大方不小氣，「森森燒肉」因此被網友戲稱為「被燒肉耽誤的甜點吃到飽店」。