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重要節日用餐人潮大增 本週五開放耶誕、元旦預約

迎接年末聚餐旺季，為了讓消費者提前規畫重要節日的行程與聚餐時段，王品集團自今年12月25日耶誕節起，連同明年1月1日元旦、農曆春節、母親節、父親節共5檔大節日，將提早1個半至2個月前開放預訂。有別於過往訂位時間從用餐日前一個月才開放，王品集團提到，今年耶誕連假與明年元旦，除了石二鍋與12mini快煮小火鍋以外，全台18個品牌、逾240間門市將於本週五（11月13日）正式開放線上及門市電話預約，預料將掀起一波派對／續攤搶位戰。根據王品集團內部統計，重要節日檔期的用餐人潮為非假日的2倍，反映出消費者在重要節日安排聚餐、約會及慶祝的強烈需求，因此今年提早自11月13日開放耶誕與元旦檔期的用餐預約。另外，王品集團指出，一年一度親友團聚大檔2027年的春節，也將提前於12月4日開放訂位，以便消費者安排春節家族行程和聚餐檔期。王品集團表示，不僅開放部分節慶提前訂位，更加碼推出社群抽獎活動，即日起至11月30日，參加王品瘋美食官方社群任務，將有10位幸運兒可抽到價值3400元的「老爺酒店聯合住宿券」一張，一人中獎、兩人同行，北中南任選老爺酒店。